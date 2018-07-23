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Дольщики Urban Group смогут рефинансировать ипотеку
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Плутник: дольщики Urban Group смогут рефинансировать ипотеку 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ставку по ипотечным кредитам для дольщиков подмосковного застройщика Urban Group могут рефинансировать, заявил в понедельник журналистам гендиректор "Дом.рф" Александр Плутник.
"Многие брали эти ипотечные кредиты несколько лет назад, и ставка у них была 12% годовых. Мы сейчас договорились о том, что мы, наверное, откроем специальную программу рефинансирования, чтобы ежемесячные платежи были поменьше", — сказал Плутник.
Он уточнил, что ставку планируется снизить до рыночной. "Мы точно можем говорить о том, что эти кредиты могут быть нами рефинансированы до ставки 9-9,5%. Будем смотреть на каждую индивидуальную ситуацию", — уточнил он.
Urban Group имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Все пять компаний, входящих в группу, были признаны банкротами 9 июля.
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