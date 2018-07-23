Плутник: дольщики Urban Group смогут рефинансировать ипотеку

Ставку по ипотечным кредитам для дольщиков подмосковного застройщика Urban Group могут рефинансировать, заявил в понедельник журналистам гендиректор "Дом.рф" Александр Плутник

"Многие брали эти ипотечные кредиты несколько лет назад, и ставка у них была 12% годовых. Мы сейчас договорились о том, что мы, наверное, откроем специальную программу рефинансирования, чтобы ежемесячные платежи были поменьше", — сказал Плутник.

Он уточнил, что ставку планируется снизить до рыночной. "Мы точно можем говорить о том, что эти кредиты могут быть нами рефинансированы до ставки 9-9,5%. Будем смотреть на каждую индивидуальную ситуацию", — уточнил он.

Urban Group имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Все пять компаний, входящих в группу, были признаны банкротами 9 июля.