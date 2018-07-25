В Омске проверят реализацию программы переселения из аварийного жилья

Новые дома, построенные в райцентре для переселенцев из аварийных бараков, оказались не менее аварийными. Некоторые из них подрядчик вообще возвел на старом фундаменте.

"Согласно техзаданию, при строительстве домов должен был использоваться кирпич толщиной сорок сантиметров, а вместо него уложен всего в восемнадцать", — указывают новоселы.

Между тем это уже далеко не первый случай, когда новостройки, возведенные в Прииртышье на бюджетные деньги, начинают трещать по швам практически сразу же после заселения.

В 2008-2016 годах Омской области для реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 7,75 миллиарда рублей. В порядке софинансирования из региональной казны добавили 5,6 миллиарда. Однако программа оказалась на грани провала. В городе Тюкалинске почти два года четыре молодые семьи были вынуждены жить в затопленных канализационными стоками домах, построенных на болоте. В Саргатском районе спустя год после сдачи в домах для переселенцев провалился пол. В Большереченском районе к новостройкам забыли проложить подъездные пути. В Исилькуле новое жилье умудрились вообще возвести без фундамента — в домах полопались стены.

Эксперты омского отделения Общероссийского народного фронта отмечают, что освоить бюджетные деньги чиновники и застройщики пытаются всеми возможными способами. Участки под переселение подбирались на городских окраинах, в болотистой местности, непригодные для продажи. Жилье проектировалось как малоэтажное — для того, чтобы не проходить государственную экспертизу. Дома возводили из самых дешевых материалов, порой бывших в употреблении. А победу в конкурсах почему-то одерживали сомнительные коммерческие структуры. К примеру, для компании «Красный квадрат» скандальный омский микрорайон Рябиновка был первым опытом строительства.

Выходом из ситуации должно было стать приобретение для переселенцев уже готового жилья. Однако на днях следственный комитет возбудил очередное уголовное дело. Администрация Усть-Ишимского района купила для обитателей ветхих домов 31 квартиру у предпринимателя, потратив более 33 миллионов рублей. Но жилье вновь оказалось с массой строительных дефектов.