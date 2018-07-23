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Почти 230 сдаваемых в аренду квартир выявлено в районе Марьино в 2018 году
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Почти 230 сдаваемых в аренду квартир выявлено в районе Марьино в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Представители общественных пунктов охраны порядка района Марьино выявили 228 квартир, сдаваемых в аренду, за первое полугодие 2018 года.
Как сообщила председатель совета ОПОП района Ольга Войнова, в ИФНС Москвы было направлено 155 материалов, по двум произведена оплата.
При выявлении квартир, сдаваемых в аренду, письма направляются из ОПОП района Марьино в ОМВД, где участковым уполномоченным полиции (как совместно с председателем совета ОПОП, так и лично) проводится проверка полученной информации. При подтверждении данного факта участковым уполномоченным полиции собирается материал, который направляется в налоговые органы Москвы для взыскания налогов.
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