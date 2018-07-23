Эксперты не советуют приобретать апартаменты в составе жилого комплекса

В преддверии отмены долевого строительства девелоперы ищут способы улучшить экономику проектов, объединяя апарт-отели и жилые дома в единые комплексы.

Эта практика влечет множество рисков как для покупателей квартир, так и для инвесторов апартаментов, считают эксперты.

Проект апарт-отеля сейчас есть в портфеле почти каждого петербургского застройщика. Только с начала 2018 года девелоперы получили 12 разрешений на строительство гостиничных комплексов или апартаментов. В итоге доля апарт-отелей на рынке постепенно растет — так, в 1 квартале 2018 года в продаже было на 16% больше апартаментов, чем за аналогичный период 2017 года. При этом все чаще апартаменты появляются в составе жилых комплексов. В прошлом году таких проектов насчитывалось всего шесть (около 2759 юнитов, или 111 484 кв. м), а сейчас уже восемь — на 3303 юнитов или 136 316 кв. м. Также апартаменты в составе жилых комплексов запроектированы еще в четырех проектах, которые могут выйти в продажу в ближайшее время.

«Это новая тенденция на рынке, обусловленная необходимостью улучшить экономику девелоперских проектов. В преддверии отмены долевого строительства застройщики запаслись разрешениями на строительство едва ли не каждый свой земельный актив. Однако апарт-отели — это объект гостиничного бизнеса, который требует совершенно иного подхода в реализации, чем жилой дом. Необходимо предусмотреть дополнительные помещения и инженерные системы, которые не требуются для обычных ЖК. По этой причине достичь ожидаемой синергии от совмещения таких объектов крайне затруднительно», — отмечает Владимир Распорский, заместитель руководителя службы заказчика ООО «ГАЛС» (застройщик апарт-отеля VALO).

Основная проблема заключается в том, что к апартаментам и жилью законодательство предъявляет разные требования. Например, если жилые комплексы должны быть обеспечены социальной инфраструктурой, то для апарт-отелей этого не требуется, поскольку они подразумевают кратковременное или долговременное проживание в гостевом формате.

Для апартаментов же необходима гостиничная инфраструктура. В каждом апарт-отеле должны быть предусмотрены лобби, ресепшен, парадный вход, технологические зоны — отдельные лифты и коридоры для перемещения персонала, помещения для хранения оборудования, прачечная, столовая и раздевалка с душевой для сотрудников и другое. Без этого он не будет сертифицирован как гостиничный объект, а значит, инвестор не сможет законно сдавать его в аренду.

Помимо этого, в комплексах, которые объединяют эти два формата, уже изначально заложен конфликт между управляющими компаниями апарт-отеля и жилого квартала, а также между собственниками квартир и гостями юнитов. Это связано с тем, что подход непосредственно к управлению жильем и гостиничным объектом принципиально отличается, требует разных компетенций в целом и финансовых вложений в частности. Грамотно на одной территории развести потоки жителей и гостей, обеспечивая безопасность и комфорт и тех, и других, практически невозможно, уверены эксперты.

«Например, в проекте VALO, как и в других классических апарт-отелях, все эти риски сведены к нулю, поскольку он строится по принятым стандартам гостиничного бизнеса. Здесь запроектирована вся необходимая гостиничная инфраструктура и работает единая управляющая компания, которая обеспечивает инвесторам стабильную доходность, а гостям — комфортные условия проживания. В VALO предусмотрены разные форматы проживания: гостиничный, краткосрочный, долгосрочный, и они не противоречат друг другу. Думаю, вскоре девелоперы, инвесторы, покупатели жилья и гости убедятся, что не надо мешать в один комплекс столь разные объекты, и доля совмещенных проектов останется на рынке весьма незначительной», — резюмирует Марина Сторожева, руководитель отдела продаж ООО «Лемминкяйнен Строй» (генеральный подрядчик апарт-отеля VALO).