Ипотека и объем жилья растут: 5 тенденций столичного рынка

По итогам первой половины нынешнего года на московском рынке недвижимости довольно четко обозначились некоторые интересные тенденции. Аналитики компании «Метриум» назвали наиболее актуальные тенденции, которые в последнее время характерны для столичного жилья бизнес-класса.

Первая тенденция — увеличение объема предложения. В настоящее время объем предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса составил 17050 квартир. А если учесть, что за аналогичный период 2014 года их насчитывалось 4400, получается, что за четыре года число экспонируемых лотов увеличилось в 3,8 раза. Возникает вопрос — а что способствовало такому росту объема предложения? Все очень просто — это появление на рынке крупных жилых комплексов, большинство из которых строятся на масштабных участках бывших промышленных зон.

Вторая тенденция — увеличение доли ЖК с компактным жильем. Снижение стоимости «входного билета» на рынок новостроек бизнес-класса стало возможным, благодаря расширению типологии и сокращению площади жилья. Можно привести яркий пример — за четыре года назад студий на рынке недвижимости не существовало ни в одном из комплексов. Самыми компактными лотами были однокомнатные квартиры площадью от 31,9 кв. м. А в настоящее время площадь самого компактного предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса составляет 21,5 кв. м. Более того, за четыре года доля жилых комплексов, в которых есть лоты площадью до 40 кв. м увеличилась в 4,2 раза.

Третья тенденция — снижение стоимости «входного билета». Если опять же сравнивать с 2014 годом, то тогда самым доступным предложением на первичном рынке недвижимости бизнес-класса была квартира стоимостью 7,11 млн рублей. В настоящее время, обладая таким же бюджетом, можно купить более просторное жилье. Минимальный «входной билет» на рынок новостроек бизнес-класса стоил 3,8 млн руб. Таким образом, за четыре года стоимость самого доступного жилья в этом сегменте снизилась в 1,9 раза.

Четвертая тенденция — увеличение доли ипотечных сделок. Среднерыночная ставка по ипотечным кредитам, выданным в январе-марте 2014 года, находилась на отметке 12,4% годовых. К началу апреля 2018 года этот показатель достиг своего исторического минимума — 9,54% годовых. Именно это удешевление и повысило привлекательность ипотеки и стало драйвером для первичного рынка недвижимости.

Пятая тенденция — рост предложения жилья с отделкой. Это тоже довольно ярко выраженная тенденция. Например, за период с I квартала 2014 года по настоящее время доля жилых комплексов бизнес-класса, в которых продается жилье с полной или частичной отделкой, увеличилась в 4,1 раза. Четыре года назад только в двух из 48 или 4,2% проектов можно было купить недвижимость с чистовой отделкой. В настоящее время квартиры с финишным ремонтом от застройщика есть в 7 из 96 или 7,3% жилых комплексов. В жилье «под ключ», полностью готовом к заселению, выполнен ремонт во всех помещениях, а в ванных комнатах есть все необходимое сантехническое оборудование. Именно по этой причине популярность готового жилья и растет — покупатели не хотят тратить лишние деньги.