На Ямале региональная программа капремонта пополнилась на 96 домов

На Ямале в июле провели актуализацию региональной программы капремонта многоквартирных домов. Общее количество объектов увеличилось на 96.

Больше всего «новичков» пришло из Шурышкарского и Ямальского районов — 22 и 16 многоквартирников соответственно. Также существенную прибавку дали Тазовский район — 11 объектов и Салехард — 10. Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» помощник директора Фонда капремонта МКД в ЯНАО Елена Работнева, всего региональная программа включает теперь 2287 многоквартирных домов общей площадью 8283 тыс. квадратных метров.

Согласно Жилищному законодательству региональная программа капитального ремонта общего имуществ многоквартирных домов подлежит актуализации не реже одного раза в год.

«Актуализация программы отражает «движение» домов, кода одни объекты появляются в связи с их вводом в эксплуатацию или в результате проведения мониторинга их технического состояния, а другие, к примеру, признанные аварийными, исключаются», — разъяснила Елена Работнева.