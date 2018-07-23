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Шестьдесят девять семей в Подмосковье переселят из аварийного жилья летом
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Шестьдесят девять семей в Подмосковье переселят из аварийного жилья летом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шестьдесят девять семей в Московской области переселят из аварийного жилья до конца лета 2018 года в новые квартиры. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.
"Шесть семей в Ожерелье Каширского района получат квартиры на улице Пионерская (д. 20), а в Серпухове удастся переселить 63 семьи. Их ждут новые квартиры на бульваре 65 лет Победы, улицах Юбилейная, Центральная, Спортивная, Оборонная и Московском шоссе", — процитировали в пресс-службе министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева.
Он добавил, что эти квартиры уже переданы из собственности Московской области в собственность городских округов. Документально оформить передачу квартир жителям администрации Каширы и Серпухова планируют в течение летних месяцев.
По данным министерства строительства Московской области, текущая программа переселения людей из аварийного жилья делится на два этапа. Первый реализовывался с 2013 по 2015 годы и позволил расселить 228,3 тыс. кв. м жилья, признанного непригодным для жизни до 1 января 2012 года.
Второй этап начался в 2016 году и завершится в 2019 году, он рассчитан на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2015 года. Власти Подмосковья рассчитывают до конца 2019 года переселить более 15 тыс. человек из 246,5 тыс. кв. м жилья в аварийном состоянии.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, новая программа расселения аварийного жилья может начаться с 2020 года. В нее войдет порядка 300 тыс. кв. м.
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