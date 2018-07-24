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В Петербурге на песочницу без песка потратили 350 тысяч рублей
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В Петербурге на песочницу без песка потратили 350 тысяч рублей 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
В центре Петербурга появилась песочница без песка. На ее покупку чиновники потратили 353 тысячи рублей.
Как сообщил «РГ» Ярослав Костров, руководитель общественной группы «Центральный район за комфортную среду обитания», площадка располагается на углу Дегтярной и 6-й Советской улицы.
Обустройство самой песочницы обошлось бюджету в 353 тысячи рублей, а за саму площадку заплатили почти 5 миллионов. Примечательно, что в Петербурге цены на песочницы стартуют от 10 тысяч рублей, а за 180 тысяч можно закупить готовую детскую площадку.
Согласно конкурсной документации за 4 миллиона 997 тысяч рублей были закуплены песочница, детский игровой комплекс, качели и качалка на пружине. Также в рамках тендера купили одну урну, чтобы установить ее на Большой Конюшенной улице.
Несмотря на то, что закупка была произведена еще год назад и детскую площадку уже установили, песок в нее до сих пор не завезли. Сейчас общественники направили жалобу на эту недоработку в прокуратуру Центрального района Петербурга.
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