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Во время ЧМ-2018 болельщики снимали больше всего квартир в Петербурге
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Во время ЧМ-2018 болельщики снимали больше всего квартир в Петербурге 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
«Avito Недвижимость» подводит итоги на рынке краткосрочной аренды жилья в городах-участниках ЧМ-2018.
Больше всего болельщиков воспользовалось услугой посуточной аренды квартир в Санкт-Петербурге, а меньше всего — в Екатеринбурге. Москва заняла лишь шестое место в рейтинге, зато стала самым дорогим городом к финалу.
Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали спрос на краткосрочную аренду жилья в городах проведения ЧМ-2018. Согласно данным аналитиков, наибольшей популярностью среди болельщиков пользовался Петербург — услугой посуточной аренды недвижимости здесь воспользовалось 30% всех любителей футбола. На втором месте — Нижний Новгород (20%), а третью строчку заняла Казань (12%).
Согласно данным Avito, в преддверии мундиаля — к концу мая — спрос на жилье в 11 городах, принимающих ЧМ, вырос более чем в 7 раз с начала года. Лидером по динамике спроса стал Екатеринбург, где интерес к краткосрочной аренде жилья вырос почти в 19 раз по сравнению с январем 2018 года. Наименее значительная динамика в преддверии мундиаля была зафиксирована в Санкт-Петербурге, где спрос на «жилье болельщика» вырос всего на 5%.
Зато именно Санкт-Петербург стал единственным из 11 городов, где к концу турнира спрос на посуточно сдаваемое жилье существенно вырос — на 63%. Аналитики связывают столь заметный рост с тем, что 14 июля в Северной столице состоялся матч за бронзовые медали между Англией и Бельгией. В большинстве городов, где чемпионат к этому времени уже закончился, интерес заметно упал. В среднем по десяти городам, кроме Санкт-Петербурга, спрос упал на 46%.
Avito — самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек — около пятой части населения России. 20,4 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 40,8 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 000 новых объявлений.
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