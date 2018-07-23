Во время ЧМ-2018 болельщики снимали больше всего квартир в Петербурге

«Avito Недвижимость» подводит итоги на рынке краткосрочной аренды жилья в городах-участниках ЧМ-2018.

Больше всего болельщиков воспользовалось услугой посуточной аренды квартир в Санкт-Петербурге , а меньше всего — в Екатеринбурге Москва заняла лишь шестое место в рейтинге, зато стала самым дорогим городом к финалу.

Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали спрос на краткосрочную аренду жилья в городах проведения ЧМ-2018. Согласно данным аналитиков, наибольшей популярностью среди болельщиков пользовался Петербург — услугой посуточной аренды недвижимости здесь воспользовалось 30% всех любителей футбола. На втором месте — Нижний Новгород (20%), а третью строчку заняла Казань (12%).

Согласно данным Avito, в преддверии мундиаля — к концу мая — спрос на жилье в 11 городах, принимающих ЧМ, вырос более чем в 7 раз с начала года. Лидером по динамике спроса стал Екатеринбург, где интерес к краткосрочной аренде жилья вырос почти в 19 раз по сравнению с январем 2018 года. Наименее значительная динамика в преддверии мундиаля была зафиксирована в Санкт-Петербурге, где спрос на «жилье болельщика» вырос всего на 5%.

Зато именно Санкт-Петербург стал единственным из 11 городов, где к концу турнира спрос на посуточно сдаваемое жилье существенно вырос — на 63%. Аналитики связывают столь заметный рост с тем, что 14 июля в Северной столице состоялся матч за бронзовые медали между Англией Бельгией . В большинстве городов, где чемпионат к этому времени уже закончился, интерес заметно упал. В среднем по десяти городам, кроме Санкт-Петербурга, спрос упал на 46%.