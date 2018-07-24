В Петербурге хотят поставить оперу и балет по мотивам ЧМ-2018

Петербургский депутат Законодательного собрания Владимир Петров предложил создать оперу и балет по мотивам прошедшего в России чемпионата мира по футболу. С инициативой сохранить в культурном наследии память о мундиале он обратился к министру культуры страны.

По мнению Петрова, ЧМ-2018 мир должен запомнить не только в «формате простоты получения российской визы». Политик считает балет и оперу визитными карточками и «сильными сторонами отечественной культуры», которые могли бы достойно отразить в себе успехи чемпионата.

— Вероятно, удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце… Прошу вас рассмотреть возможность размещения государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего его исполнения на сценах российских театров, — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Пятый канал рассказывал о законопроекте о безвизовом въезде в РФ для иностранных граждан с «паспортами болельщика». Его рассмотрели в Госдуме 24 июля.

Согласно ему, иностранные граждане смогут вернуться в нашу страну по паспорту болельщика.