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Кредитная активность жителей Приморья растёт — ВТБ
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Кредитная активность жителей Приморья растёт — ВТБ 

Prim.News 41 минуту назад
Кредитный портфель банка в первом полугодии 2018 года вырос на 7%.
По итогам первого полугодия 2018 года объем розничного кредитного портфеля ВТБ в Приморском крае составил 35,7 млрд рублей (рост с начала года — 7%). Наибольший вклад в его прирост внесли кредиты наличными и ипотека. Портфель кредитов наличными на 1 июля приблизился к 13,5 млрд рублей, увеличившись на 8% с начала года. Объем выдач таких кредитов в первом полугодии составил порядка 4,5 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Ипотечный портфель ВТБ в Приморье с начала года вырос на 5% и по результатам полугодия достиг 21,8 млрд рублей. За шесть месяцев количество ипотечных кредитов, выданных жителям Приморского края, превысило 1,5 тысячи штук (рост — порядка 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Объем продаж ипотечных кредитов по сравнению с первым полугодием 2017 г. вырос на треть, до четырех млрд рублей.
Объем выдач автокредитов в первом полугодии превысил 130 млн рублей, что больше показателей за шесть месяцев прошлого года на 20%. Из них 22 млн рублей было предоставлено заемщикам в рамках программы господдержки отечественного автопрома. Портфель автокредитов ВТБ в Приморском крае с начала года вырос на 14% и составил 374 млн  Как отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков: «Кредитная активность жителей Приморья растет. Мы ожидаем увеличения нашего кредитного портфеля ещё на 10% по итогам года».
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