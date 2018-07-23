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Торговец мужской одеждой вернул полмиллиона после ареста его квартиры
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Торговец мужской одеждой вернул полмиллиона после ареста его квартиры 

Карельские вести 1 час назад
Кондопожский бизнесмен побоялся потерять квартиру в Петербурге и рассчитался с долгами.
В пресс-службе Управления ФССП по Карелии рассказали о том, что на исполнении в отделе судебных приставов по Кондопожскому району находилось исполнительное производство в отношении мужчины, задолжавшего более 500 тысяч рублей. Сам должник уверял, что денег на то, чтобы рассчитаться, у него нет.
Приставы, однако, выяснили, что это не совсем так. Оказалось, что мужчина занимается бизнесом — продает мужскую одежду в Санкт-Петербурге. Также у него в собственности была квартира. Приставы арестовали всю линейку товара — 171 наименование — рубашки, костюмы, пиджаки. И им даже удалось продать одежду на 21 тысячу рублей. Но этого было мало.
В то же время приставы наложили арест на квартиру должника. Эта мера оказалась действенной — он полностью погасил задолженность, и ему вернули остатки товара.
По материалам: ptzgovorit.ru
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