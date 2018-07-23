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Должникам хотят запретить сдавать на права
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Должникам хотят запретить сдавать на права 

BFM.RU 50 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей информировать приставов о приеме на работу должников. Об этом он заявил на круглом столе посвященном теме выполнения алиментных обязательств, передает РИА Новости.
«Обязать работодателя информировать ФССП о приеме должника на работу», — сказал Аристов.
Кроме того, он предложил отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на водительские права до уплаты задолженностей.
«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — сказал Аристов.
По его словам, сейчас прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, в числе возможных — отказ в регистрации транспортного средства.
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