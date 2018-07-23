Должникам хотят запретить сдавать на права

Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей информировать приставов о приеме на работу должников. Об этом он заявил на круглом столе посвященном теме выполнения алиментных обязательств, передает РИА Новости

«Обязать работодателя информировать ФССП о приеме должника на работу», — сказал Аристов.

Кроме того, он предложил отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на водительские права до уплаты задолженностей.

«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — сказал Аристов.

По его словам, сейчас прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, в числе возможных — отказ в регистрации транспортного средства.