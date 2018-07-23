К концу года в Санкт-Петербурге и Ленобласти появится еще 235 тыс. кв. м складских площадей 

Эксперты отмечают, что при благоприятных рыночных условиях строительство около 70–80% заявленных площадей с большой вероятностью завершится в установленный срок. «В целом мы наблюдаем возобновление девелоперской активности на рынке складской недвижимости региона. Это касается не только спекулятивного сегмента, но и строительства качественных объектов под собственные цели компаний. Драйверами новых складских проектов в Санкт-Петербурге и области становятся промышленные предприятия и дистрибьюторы, которым необходимы качественные здания, отвечающие современным требованиям и позволяющие оптимизировать внутренние процессы», — комментируют эксперты компании Knight Frank St. Petersburg.