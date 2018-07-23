Регионам предложили покупать жилье для сирот на вторичном рынке 

Местные власти смогут покупать такое жилье через электронный аукцион — это максимально упрощенный способ, заявил замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, передает РИА Новости. Главная задача — убедиться, что квартира отвечает всем требованиям и нормам законодательства и находится в приличном состоянии.
В апреле Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения позволят покупать жилье для детей-сирот у физических лиц.