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Регионам предложили покупать жилье для сирот на вторичном рынке
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Регионам предложили покупать жилье для сирот на вторичном рынке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Местные власти смогут покупать такое жилье через электронный аукцион — это максимально упрощенный способ, заявил замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, передает РИА Новости. Главная задача — убедиться, что квартира отвечает всем требованиям и нормам законодательства и находится в приличном состоянии.
В апреле Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения позволят покупать жилье для детей-сирот у физических лиц.
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