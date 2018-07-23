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Почти 70 семей из Каширы и Серпухова могут получить новое жилье до конца августа
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Почти 70 семей из Каширы и Серпухова могут получить новое жилье до конца августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Новые квартиры для переселения из аварийного жилья получат 69 семей из городских округов Кашира и Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.
«Шесть семей в Ожерелье Каширского района получат квартиры на ул. Пионерская (д. 20), а в Серпухове удастся переселить 63 семьи. Их ждут новые квартиры на бульваре 65 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Оборонная и Московском шоссе», — говорится в сообщении.
Глава ведомства Андрей Аверкиев добавил, что квартиры уже переданы из собственности Московской области в собственность городских округов.
Он также добавил, что в муниципальных образованиях переселение жителей из аварийных домов происходит в порядке очереди — как только появляется возможность обеспечить жилплощадью семьи, нуждающиеся в лучших условиях проживания, правительство области и администрации муниципалитетов оформляют необходимые документы.
«Документально оформить передачу квартир жителям администрации Каширы и Серпухова планируют в течение летних месяцев», — пояснили в ведомстве.
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