Почти 70 семей из Каширы и Серпухова могут получить новое жилье до конца августа

Новые квартиры для переселения из аварийного жилья получат 69 семей из городских округов Кашира Серпухов . Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

«Шесть семей в Ожерелье Каширского района получат квартиры на ул. Пионерская (д. 20), а в Серпухове удастся переселить 63 семьи. Их ждут новые квартиры на бульваре 65 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Оборонная и Московском шоссе», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что в муниципальных образованиях переселение жителей из аварийных домов происходит в порядке очереди — как только появляется возможность обеспечить жилплощадью семьи, нуждающиеся в лучших условиях проживания, правительство области и администрации муниципалитетов оформляют необходимые документы.

«Документально оформить передачу квартир жителям администрации Каширы и Серпухова планируют в течение летних месяцев», — пояснили в ведомстве.