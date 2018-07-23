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«Россельхозбанк» и «Абсолют Банк» аккредитовали 7 лот ЖК NEWПИТЕР
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«Россельхозбанк» и «Абсолют Банк» аккредитовали 7 лот ЖК NEWПИТЕР 

АСН-Инфо 25 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР, рассчитанный на 171 квартиру, получил ипотечные аккредитации от двух банков-партнеров компании «Строительный трест». Минимальная ставка для зарплатных клиентов «Россельхозбанка» составляет 8,85% годовых при сумме кредита свыше 3 млн рублей.
Первый взнос — 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования — от года до 30 лет.
«Абсолют Банк» предлагает покупателям квартир в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР следующие условия: минимальный первый взнос — 20%; ставка — 9,49% годовых; срок кредитования — до 30 лет.
Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в поселке Новоселье открыты с мая 2018 года. В его состав входит полностью кирпичный 6-этажный жилой дом общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух— и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра — 68 000 рублей. Ввод в эксплуатацию назначен на II квартал 2019 года.
Жилой квартал NEWПИТЕР — проект компании «Строительный трест», который строится в пос. Новоселье Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. Первый этап строительства рассчитан на 330 тысяч кв. м жилья. В новом микрорайоне будет построено 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги из расчета одно машиноместо на каждую квартиру.
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