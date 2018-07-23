«Россельхозбанк» и «Абсолют Банк» аккредитовали 7 лот ЖК NEWПИТЕР

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР, рассчитанный на 171 квартиру, получил ипотечные аккредитации от двух банков-партнеров компании «Строительный трест». Минимальная ставка для зарплатных клиентов «Россельхозбанка» составляет 8,85% годовых при сумме кредита свыше 3 млн рублей.

Первый взнос — 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования — от года до 30 лет.

Абсолют Банк » предлагает покупателям квартир в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР следующие условия: минимальный первый взнос — 20%; ставка — 9,49% годовых; срок кредитования — до 30 лет.

Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в поселке Новоселье открыты с мая 2018 года. В его состав входит полностью кирпичный 6-этажный жилой дом общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух— и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра — 68 000 рублей. Ввод в эксплуатацию назначен на II квартал 2019 года.