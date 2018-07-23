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Ипотеку от 5,5% начали выдавать в Приморье бюджетникам
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Ипотеку от 5,5% начали выдавать в Приморье бюджетникам 

РИА Недвижимость 29 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Льготная программа для работников бюджетной сферы, которые могут взять ипотеку от 5,5% годовых, стартовала в Приморье, сообщает пресс-служба администрации края.
Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов и генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Приморья Роман Чернявский в понедельник, 23 июля.
"В Приморском крае стартовала программа льготного ипотечного кредитования «Доступная ипотека» для работников бюджетной сферы. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составит 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6% — если жилье куплено на вторичном рынке", — говорится в сообщении.
В программе смогут принять участие врачи, учителя, ученые, государственные служащие и семьи с двумя и более детьми.
"Ипотечная ставка для заемщиков будет субсидироваться из регионального бюджета. В 2018 году на эти цели администрация края направит около 30 миллионов рублей, благодаря чему оформить ипотеку на льготных условиях смогут примерно 120 семей региона, а уже в 2019 году на субсидирование ставок по программе будет затрачено 100 миллионов рублей. Улучшить свои жилищные условия смогут почти 400 семей края", — цитируются в сообщении слова Тарасенко.
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