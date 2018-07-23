Новостройки бизнес-класса в Москве стали преобладать над массовым жильем

В июне 2018 г. в Москве на продажу было выставлено достигло 15 200 новостроек бизнес-класс. В строящихся домах массового сегмента продавалось 14 800 квартир. Таким образом впервые с 2014 г. предложение первичного жилья бизнес-класса в столице превысило аналогичный показатель в массовом сегменте, подсчитали эксперты компании «Метриум»

По количеству проектов в продаже бизнес-класс также опережает массовый сегмент. В июне в бизнес-классе девелоперы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте — 76. Причем за I полугодие в продажу поступило 8 жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе — 7.

Но прежде всего преобладание жилья бизнес-класса связано с более высокими темпами продаж массового жилья и вымыванием его с рынка. Так, если число представленных в продаже квартир в бизнес-классе по итогам I полугодия снизилось на 4,2% до 15 200, то в массовом сегменте показатель упал на 23% до 14 800 квартир.

Новостройки бизнес-класса преобладали на первичном рынке столичного жилья до 2014 г., напоминают в «Метриум».

Еще более заметен разрыв в предложении по общей площади представленных объектов в продаже. По данным «Метриум», в бизнес-классе суммарная площадь квартир составляет 1,15 млн кв. м, тогда как в массовом сегменте — 889 000 кв.м, то есть на 29% больше.