Регионам РФ предложено приобретать жилье для детей-сирот на вторичном рынке

В апреле сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как следует из документа, предлагаются изменения, которые позволят покупать жилье для детей-сирот у физических лиц-собственников. Это, по мнению властей, позволит обеспечивать сирот жилыми помещениями своевременно.

"Предлагается приобретать жильё для детей-сирот на вторичном рынке у физических лиц, являющихся собственниками помещений. Это опять же дополнительная возможность субъектам более оперативно решать этот вопрос", — сказал Зенькович на заседании по социальной политике в Совете Федерации

Он добавил, что регионам предлагается покупать такое жилье через электронный аукцион — «это максимально упрощённый способ».

"Главное, что субъекты должны убедиться (покупая квартиру у физических лиц), что жилье отвечает всем требованиям, нормам, не в аварийном состоянии и так далее и так далее", — сказал РИА Новости Зенькович.