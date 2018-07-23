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Регионам РФ предложено приобретать жилье для детей-сирот на вторичном рынке
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Регионам РФ предложено приобретать жилье для детей-сирот на вторичном рынке 

РИА Недвижимость 47 минут назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российским регионам предлагается приобретать жилье для детей-сирот на вторичном рынке у физических лиц, это поможет быстрее решать проблему предоставления сиротам недвижимости, заявил статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.
В апреле сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как следует из документа, предлагаются изменения, которые позволят покупать жилье для детей-сирот у физических лиц-собственников. Это, по мнению властей, позволит обеспечивать сирот жилыми помещениями своевременно.
"Предлагается приобретать жильё для детей-сирот на вторичном рынке у физических лиц, являющихся собственниками помещений. Это опять же дополнительная возможность субъектам более оперативно решать этот вопрос", — сказал Зенькович на заседании по социальной политике в Совете Федерации.
Он добавил, что регионам предлагается покупать такое жилье через электронный аукцион — «это максимально упрощённый способ».
"Главное, что субъекты должны убедиться (покупая квартиру у физических лиц), что жилье отвечает всем требованиям, нормам, не в аварийном состоянии и так далее и так далее", — сказал РИА Новости Зенькович.
РИА Недвижимость: последние новости
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