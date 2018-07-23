Хабаровский риэлтор заплатит за то, что не нашел квартиру 

Хабаровский риэлтор, бравший деньги за неоказанные услуги, оштрафован, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С жалобой в Роспотребнадзор обратился хабаровчанин. Он рассказал, что после заключения договора оплатил услуги посредника, но жилье для аренды тот так ему и не нашел.
— Случай привлечения к ответственности агента по недвижимости — довольно редкий. Потребители регулярно подают жалобы на услуги риэлторов, но привлечь их к ответственности сложно. Дело в том, что часто люди невнимательно читают договоры, а в них может значиться, что они составлены на оказание информационных, а не посреднических услуг, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова. — Так получилось и в этот раз. Однако здесь риэлтор оставил за собой право не оказывать услугу в том случае, если клиент вел себя с ним некорректно. Такой пункт нарушает права потребителя, ставя стороны договора — клиента и риэлтора — в неравное положение.
В результате риэлтор был оштрафован на 5 тыс. руб и исключил пункт о неоказании услуги из договора.
Но ситуация, в которой оказался ищущий съемное жилье хабаровчанин, далеко не единична.
— Недобросовестные риэлторы — нередкое в Хабаровске. Буквально на днях к нам обратилась девушка, заплатившая около 4 тыс. руб за помощь в аренде дома, и в результате оставшаяся и без денег, и без дома, — рассказал председатель ХКОО «Первое региональное общество защиты прав потребителей» Виталий Погарцев. — Добиться возвращения денег, конечно, можно. В моей практике было 5 случаев, когда риэлторы возвращали средства потребителям еще на досудебном этапе после подачи претензии. Однако проще обезопасить себя от неприятных ситуаций. Во-первых, добросовестные риэлторы не берут предоплату. Уже около 5 лет для них традиционна оплата по факту оказания услуги. Если у вас требуют предоплату — ищите другого посредника. Во-вторых — обязательно интересуйтесь, какую компанию представляет риэлтор и как долго она на рынке. Как правило, фирмы с большим опытом работы стараются дорожить своей репутацией и оказывать качественные услуги. И, в-третьих, внимательно читайте договор. Если в нем есть что-то, что вас не устраивает, лучше отказаться от его подписания.