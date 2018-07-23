Хабаровский риэлтор заплатит за то, что не нашел квартиру

Хабаровский риэлтор, бравший деньги за неоказанные услуги, оштрафован, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

С жалобой в Роспотребнадзор обратился хабаровчанин. Он рассказал, что после заключения договора оплатил услуги посредника, но жилье для аренды тот так ему и не нашел.

— Случай привлечения к ответственности агента по недвижимости — довольно редкий. Потребители регулярно подают жалобы на услуги риэлторов, но привлечь их к ответственности сложно. Дело в том, что часто люди невнимательно читают договоры, а в них может значиться, что они составлены на оказание информационных, а не посреднических услуг, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова . — Так получилось и в этот раз. Однако здесь риэлтор оставил за собой право не оказывать услугу в том случае, если клиент вел себя с ним некорректно. Такой пункт нарушает права потребителя, ставя стороны договора — клиента и риэлтора — в неравное положение.

В результате риэлтор был оштрафован на 5 тыс. руб и исключил пункт о неоказании услуги из договора.

Но ситуация, в которой оказался ищущий съемное жилье хабаровчанин, далеко не единична.