Ввод жилья на Кубани в I полугодии 2018 года сократился почти на 28%

Краснодарском крае в январе-июне 2018 года сдали в эксплуатацию 1,5млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается в материалах Краснодарстата.

Из общего объема введенного жилья предприятия и организации сдали 15 тыс. квартир общей площадью 810 тыс. кв. метров. Данный показатель на 35,2% ниже, чем за январь-июнь минувшего года.

Всего объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 5,6% и составил 116,4 млрд рублей.