Ввод жилья на Кубани в I полугодии 2018 года сократился почти на 28% 

В Краснодарском крае в январе-июне 2018 года сдали в эксплуатацию 1,5млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается в материалах Краснодарстата.
Из общего объема введенного жилья предприятия и организации сдали 15 тыс. квартир общей площадью 810 тыс. кв. метров. Данный показатель на 35,2% ниже, чем за январь-июнь минувшего года.
Всего объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 5,6% и составил 116,4 млрд рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в рейтинге доступности жилья Краснодарский край занял 67-е место среди регионов России. Согласно результатам исследования, кубанской семье с одним ребенком, чтобы накопить на среднюю типовую квартиру площадью 54 кв. метра стоимостью 3 млн рублей потребуется 7,3 года. Данный показатель, по сравнению с 2017 годом, сократился на 1 год, тогда минимальный срок составлял 8,3 года.