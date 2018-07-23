Еще один дом передали под заселение в рамках реновации

Новостройку на проспекте Вернадского передали под заселение в рамках реновации

Новый многоквартирный дом на западе Москвы передан под заселение в рамках программы реновации. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы.

"Жилой дом по адресу: проспект Вернадского, 58 готов принимать новоселов. В новостройку переедут жильцы двух домов (160 квартир) по улице Удальцова, 49 и 51. Таким образом, с начала текущего года в 12 "стартовых" домов ведется переселение жителей 15 домов", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными требованиями, для маломобильных групп граждан созданы комфортные условия проживания, дворовая территория полностью благоустроена, продолжил он. Власти города приступили к выдаче смотровых ордеров в центре информирования по переселению по адресу: проспект Вернадского, 54, указал Левкин.

Ранее в рамках программы реновации начался переезд жителей в одиннадцать домов в четырех округах города: один в ВАО, по четыре в ЗАО и в СВАО соответственно, и ещё два в ЮЗАО. Департамент также отмечает, что в стадии проектирования находится более 140 стартовых домов на подобранных площадках, строятся 34 стартовых дома, 33 уже введены в эксплуатацию. Отмечалось также, что до 1 августа 2019 года будет разработана градостроительная документация для кварталов реновации и не позднее конца следующего года будут определены этапы и сроки переселения жильцов, чьи дома вошли в программу.

О программе реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки" — это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.