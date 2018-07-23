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В Тюмени спасателям пришлось забираться в квартиру через окно из-за крепко спящего ребенка
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В Тюмени спасателям пришлось забираться в квартиру через окно из-за крепко спящего ребенка 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Это произошло в субботу в доме №6 по улице Газопромысловой
В минувшую субботу, 21 июля, на улице Газопромысловой тюменцы увидели пожарных, пробирающихся через лестницу в окно на третьем этаже. Оказалось, что спасателей вызвали сами жильцы дома, которые не могли попасть внутрь собственной квартиры.
— У них ребенок был дома один. Он так крепко спал, что не открывал двери родителям. Те, в свою очередь, стали переживать и после безуспешных попыток зайти в дом позвонили в экстренные службы, — рассказала 72.ru очевидец.
Информацию о таком выезде подтвердили и в МЧС. В ведомстве сообщили, что на место происшествия выезжали два пожарных.
— Вызов поступил в 20:56. Сотрудники пожарной части установили лестницу и залезли по ней в окно квартиры на третьем этаже. Затем они открыли дверь изнутри и впустили хозяев, — рассказал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Открыть двери в квартиру тюменцы не могут довольно часто. Пенсионеры теряют ключи, а молодые родители часто попадают в ловушки собственных детей, которые случайно или во время игры запираются на балконе или просто в квартире. В подобных случаях горожанам рекомендуют обращаться в МЧС или ТОСЭР.
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