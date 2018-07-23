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Определился арендатор усадьбы на Кремлевской набережной
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Определился арендатор старинной усадьбы на Кремлевской набережной 

РИА Недвижимость 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Старинную усадьбу на Кремлевской набережной Москвы по итогам торгов передали в аренду по программе "Рубль за квадратный метр" ООО "Стар компани Солнцево", сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
Усадьба XVIII — начала XX века расположена по адресу: Кремлевская набережная, 1/9, строение 10, имеет статус памятника культуры. Победитель аукциона предложил за ее аренду 45,6 миллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе.
Как указывается в нем, после проведения работы по восстановлению усадьбы, компания сможет перейти на льготную ставку аренды — 1 рубль за квадратный метр.
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