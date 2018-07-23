Опасная доля. Кто покинет строительный рынок вместе с мошенниками

Строители кричат: мы погибнем. Сторонники закона уверяют: главное — защитить дольщиков и убрать мошенников. Третья сторона — эксперты, считают, что инициатива федеральных чиновников может обернуться для регионов катастрофой на рынке жилья.

Что меняется?

В 2005 году в России для защиты дольщиков ввели закон, который запрещал застройщику брать деньги за квартиру до получения разрешительных документов на строительство. Документ обязал прописывать в договоре сроки, неустойки за его неисполнение, а также регистрировать договор, чтобы не было двойных продаж. Особого эффекта закон не дал, число обманутых дольщиков продолжало расти и нужны были более радикальные меры.

Новые поправки, которые начнут действовать уже с осени этого года, а в полную мощь корректировки заработают летом 2019-го года, внедряют принцип «один застройщик — один дом». То есть на каждый объект нужно будет получать отдельное разрешение. Переход на проектное финансирование — еще одно новшество. Он заменит схему привлечения денег дольщиков через так называемые эскроу-счета.

То есть потенциальный покупатель не передает деньги застройщику, как раньше, а отдает их банку, который контролирует их целевое использование. Страховка застройщиков от банкротства при этом подорожает в 5 раз. Кстати, до 90% инвестиций в строительство сегодня — это деньги дольщиков. Они, после того как попадут в банк, учитывая нынешние поправки, обернутся для строителей кредитами. При этом банки, как показывает практика, предпочитают работать с крупными игроками, игнорируя небольшие строительные компании. Повышенный спрос теперь и к самим строителям: должен быть как минимум трехлетний опыт работы на рынке жилья и отсутствие кредитов, не связанных со стройкой.

Гарантированное банкротство

Поправки призваны обезопасить граждан от разного рода рисков, начиная от долгостроя и заканчивая банальным мошенничеством. Не исключено, что новая инициатива оздоровит рынок, но огромное количество мелких и средних компаний будет вынуждено уйти. Или обанкротиться. Это неизбежно приведет к сокращению объемов возводимого жилья, особенно в небольших городах и поселениях Югры . Территории, которые сегодня заселены балками, станут абсолютно непривлекательными для инвесторов, земля просто обесценится. Таких пятен в округе много, крупного застройщика и в лучшие времена туда заманить было невозможно. А малые строительные компании, с учетом новых требований, выходит, и подавно. Не стоит забывать и о том, что при новых правилах игры цена квадратного метра не останется прежней. Банк средства дольщика будет отдавать, разумеется, под проценты, что автоматически повысит цены на продаваемое жилье.

«Сегодня рынок жилья в Югре — коммерческого, а не того, которое выкупают администрации муниципалитетов, — и так упал в два раза по общему российскому показателю. Пока еще никто толком не успел понять или ощутить, что произошло, все достраивают то, что начинали или заморозили несколько лет назад, начиная с 2014 года», — считают эксперты. По мнению многих из них, поправки в закон пролоббировали банки: только они останутся в выигрыше.

«Банки строительный бизнес называют высокорискованным и под разными предлогами не дают небольшому застройщику деньги. Даже банковскую гарантию по совершаемым сделкам на продажу муниципалитетам жилья банки отказываются давать! У меня есть знакомый застройщик, который обежал все банки, имея безупречную 15 летнюю кредитную историю, и ему отказали. На фоне общего экономического спада по стране, упадка покупательской способности населения Минстрой дополнительно затягивает финансовую удавку на шее строителя. Ну тогда давайте вообще запретим долевое строительство полностью и будем исключительно продавать только готовое жилье. Только таким образом у нас малый и средний бизнес развиваться перестанет совсем», — убежден эксперт Объединенного народного фронта в Югре Александр Хильман.

В свою очередь представители крупного строительного бизнеса уверены, что нагнетание вокруг новых поправок Минстроя, по большому счету, не более чем «буря в стакане воды». К примеру, финансовый директор одной из крупнейших строительных компаний Югры Юлия Королева ранее заявляла в югорских СМИ: «Поверьте, что любой строитель, который приходит на рынок с перспективой, и не собирается никого обманывать, получит себе долю рынка, она будет принадлежать ему».

Лангепасе и Ханты-Мансийске. Казалось бы, какая разница обычным жителям — кто из строительных компаний выживет, работа по новым правилам — это проблемы бизнеса. Вот только дело в том, что югорский строительный рынок — очень специфичный: маленькие и удаленные населенные пункты — не самые привлекательные площадки для застройщиков. Заманить их туда теперь станет еще труднее. В то же время проблема обманутых дольщиков в регионе хоть и есть, но не такая острая, и ее решают. По данным Департамента строительства Югры, в регионе насчитывается 82 обманутых дольщика, всего же в России их более 30,5 тысячи. В реестре проблемных объектов осталось шесть многоквартирных домов: по два дома в Нефтеюганске

Может ли так получиться, что, решив одну проблему, Минстрой РФ создаст другую — приведет к банкротству небольшие строительные фирмы, которые и занимают свою нишу в малых населенных пунктах? Время покажет.

Комментарии

Экс-строитель, член регионального штаба ОНФ в Югре Александр Хильман:

— В Югре крупных городов мало, где еще сохранилась более-менее покупательская способность. В остальных территориях, где много ветхого и аварийного жилья, дома строились по муниципальным и окружным программам. Они тоже сейчас очень здорово просели — средств на выкуп жилья районы получать стали меньше. А крупный застройщик туда не пойдет. Получается, что указ президента РФ останется невыполненным? Я считаю, что рынок жилья в регионе просел процентов на 50 — это очень серьезная, если не пугающая цифра. Только в Советском районе с рынка из 5 строительных компаний, причем довольно крупных, обанкротились 3.

Ситуацию с обманутыми дольщиками в свое время удачно подхватили СМИ, но при этом забыли сказать, что механизм решения проблемы был. Речь про компенсационный фонд, куда строители вносили свои средства, и саморегулируемые строительные организации, которые брали на себя ответственность перед дольщиками. А теперь вопрос: скольким обманутым дольщикам отдали из этого фонда деньги? Спрашивается, зачем создавали этот фонд, если он в итоге не работал?

А взносы по-прежнему в него идут! А теперь мы создаем очередной механизм, который непонятно как будет действовать. У меня есть хороший пример, когда в Советском шла реконструкция больницы на 2 млрд рублей. Пришел застройщик, освоил 15 миллионов, при этом ничего не сделал и пропал. Потом пришел второй, начал также осваивать деньги, а потом выяснилось, что они оба работают по липовой банковской гарантии! А на запрос в прокуратуру пришел ответ, что чиновники, которые заключают контракт, не обязаны проверять подлинность банковской гарантии. Минстрой, безусловно, усложняет жизнь застройщику, особенно мелкому. Строительный бизнес в наших территориях, где превалирует большое число небольших поселений, где нужно строить недорогое и при этом качественное жилье, попросту убивают. Все это в конечном итоге плохо скажется на конечном потребителе, то есть — на нас с вами.

— Мы никогда не организовывали долевое финансирование. Одни из немногих в стране. Продаем только готовое жилье со свидетельством на право собственности. Считаю, что эта инициатива очень правильная. Для строительства мы всегда пользовались либо своими деньгами, либо брали заемные средства в банке. Я не могу рисковать своим добрым именем и деньгами граждан.

Генеральный директор компании «Стройкомплект» Владимир Маханек ( Югорск ):

— Условия, которые сегодня предлагают малому и среднему предпринимателю-строителю выглядят несколько угрожающе. Развиваться нам не дают, потому что банки неохотно выделяют малому застройщику кредиты, считая это рискованным. И каким образом нам переходить на новые правила, непонятно. Идет ужесточение, но взамен ничего не дается. Новая система может сработать, но только при условии, если нам будут давать длинные кредиты с более-менее доступными процентами, тогда мы сможем развиваться и строить дома.