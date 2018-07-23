Покупателей квартир в долгострое не устроили итоги беседы в новосибирском Минстрое

Покупатели квартир в новосибирском долгострое на ул. Тульской,80 и 82 организовали одиночные пикеты у входа в здание правительства Новосибирской области . Они требуют личной встречи с врио губернатора Андреем Травниковым , поскольку, по их мнению, региональный Минстрой отказывается решать их проблемы.

Решение возобновить акции протеста было принято после состоявшей 20 июля встречи представителей инициативной группы инвесторов, имеющих на руках договоры предварительного участия на покупку жилья, с начальником управления контроля в области долевого строительства Минстроя Иваном Кузнецовым

Диалога не получилось, утверждают инвесторы, поскольку в Минстрое заявили, что не видят законной схемы, по которой люди, купившие квартиры по таким договорам, могут быть признаны обманутыми дольщиками.

«Ту схему, которую предлагали на майской встрече у врио губернатора, … региональный Минстрой отвергает. Напомним, что схема достройки дома в рамках 5ти стороннего соглашения, под которым были подписи Юрченко, Городецкого и Панасенко (бывший губернатор Василий Юрченко , бывший мэр и губернатор Владимир Городецкий , гендиректор застройщика «Баутехник-Т» Сергей Панасенко — Sibnovosti.ru) была подписана доброй волей этих людей, и под это соглашение люди понесли деньги, на которые строился дом. Сейчас нам просто затыкают рот законом и отправляют в суды. У Минстроя ответ на все наши претензии — это не наша функция. Даже спросить застройщика о его исполнении обязательств по этому соглашению внести 150 миллионов рублей в бюджет стройки, при том, что за эти деньги ему уже выделена городская земля, тоже не их функция», — говорится в сообщении инициативной группы.

Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что инвесторы, купившие жилье на ул. Тульской,80 и 82 по договорам предварительного участия, получат статус обманутых дольщиков и соответствующую законодательству поддержку. Однако в региональном Минстрое сослались на то, что могут это сделать только по решению суда. После этого инвесторы провели серию акций протеста с требованием отставки врио министра Ивана Шмидта . В ответ глава министерства назвал протестующих шантажистами.