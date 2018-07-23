Покупателей квартир в долгострое не устроили итоги беседы в новосибирском Минстрое 

Покупатели квартир в новосибирском долгострое на ул. Тульской,80 и 82 организовали одиночные пикеты у входа в здание правительства Новосибирской области. Они требуют личной встречи с врио губернатора Андреем Травниковым, поскольку, по их мнению, региональный Минстрой отказывается решать их проблемы.
Решение возобновить акции протеста было принято после состоявшей 20 июля встречи представителей инициативной группы инвесторов, имеющих на руках договоры предварительного участия на покупку жилья, с начальником управления контроля в области долевого строительства Минстроя Иваном Кузнецовым.
Диалога не получилось, утверждают инвесторы, поскольку в Минстрое заявили, что не видят законной схемы, по которой люди, купившие квартиры по таким договорам, могут быть признаны обманутыми дольщиками.
«Ту схему, которую предлагали на майской встрече у врио губернатора, … региональный Минстрой отвергает. Напомним, что схема достройки дома в рамках 5ти стороннего соглашения, под которым были подписи Юрченко, Городецкого и Панасенко (бывший губернатор Василий Юрченко, бывший мэр и губернатор Владимир Городецкий, гендиректор застройщика «Баутехник-Т» Сергей Панасенко — Sibnovosti.ru) была подписана доброй волей этих людей, и под это соглашение люди понесли деньги, на которые строился дом. Сейчас нам просто затыкают рот законом и отправляют в суды. У Минстроя ответ на все наши претензии — это не наша функция. Даже спросить застройщика о его исполнении обязательств по этому соглашению внести 150 миллионов рублей в бюджет стройки, при том, что за эти деньги ему уже выделена городская земля, тоже не их функция», — говорится в сообщении инициативной группы.
Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что инвесторы, купившие жилье на ул. Тульской,80 и 82 по договорам предварительного участия, получат статус обманутых дольщиков и соответствующую законодательству поддержку. Однако в региональном Минстрое сослались на то, что могут это сделать только по решению суда. После этого инвесторы провели серию акций протеста с требованием отставки врио министра Ивана Шмидта. В ответ глава министерства назвал протестующих шантажистами.
Дома на ул. Тульской,80 и 82 начали возводить в 2004 году. Застройщик не смог выполнить своих обязательств, и в 2012 году право на завершение строительства получила компания «Баутехник-Т». В качестве генподрядчика был привлечен «СтройЦентр». Однако в 2016 году договор был разорван. Около 180 человек купили квартиры у застройщика по договорам долевого участия. Еще примерно столько же инвесторов заплатили непосредственно генподрядчику по «предварительным договорам», что не позволяет предоставить им статус обманутых дольщиков. В августе 2017 года новым генподрядчиком строительства стало СМУ-9. Работы на объектах возобновились в 2018 году. Как ранее сообщили в мэрии Новосибирска, завершить строительство планируется в 2019 году.