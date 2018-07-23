Ещё
Из-за ЧМ в России выросли продажи телевизоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за ЧМ в России выросли продажи телевизоров 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года резко увеличилось число продаж телевизоров. Такие данные показало исследование еженедельного мониторинга продаж GfK.
Согласно информации компании, в течение первых 27 недель текущего года в стране было продано более 2,4 млн телевизоров, что на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, известно, что оборот рынка телевизоров в недельной панели немного не дотянул до 59 миллиардов рублей с начала 2018.
Также исследование показало, что на рост продаж телевизоров повлияло проведение ЧМ-2018. Известно, что российские болельщики готовились к ЧМ заранее, так как спрос на ТВ начал расти с середины мая, за месяц до начала ЧМ.
Однако пик продаж пришелся на неделю проведения матчей в России — с 11 по 17 июня 2018 года. За это время было продано почти 110 тысяч телевизоров (этот показатель на ¼ выше, чем в аналогичный период 2017 года).
Как пишет «Реальное время», перед ЧМ россияне в большинстве случаев покупали большие телевизоры с повышенной четкостью.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Губернатор Подмосковья проверил ход строительства логистического центра «Ашан» в Домодедово Самарские дольщики ЖК «Альбатрос» отметят новоселье спустя 10 лет Администрация Волгограда три года не может предоставить многодетной семье обещанную квартиру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве42
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
Не говорите королеве: невестка Меган Маркл попала в тюрьму8
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»745
Россия конфискует свои резервы в США53
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение