Из-за ЧМ в России выросли продажи телевизоров

России во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года резко увеличилось число продаж телевизоров. Такие данные показало исследование еженедельного мониторинга продаж GfK.

Согласно информации компании, в течение первых 27 недель текущего года в стране было продано более 2,4 млн телевизоров, что на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, известно, что оборот рынка телевизоров в недельной панели немного не дотянул до 59 миллиардов рублей с начала 2018.

Также исследование показало, что на рост продаж телевизоров повлияло проведение ЧМ-2018. Известно, что российские болельщики готовились к ЧМ заранее, так как спрос на ТВ начал расти с середины мая, за месяц до начала ЧМ.

Однако пик продаж пришелся на неделю проведения матчей в России — с 11 по 17 июня 2018 года. За это время было продано почти 110 тысяч телевизоров (этот показатель на ¼ выше, чем в аналогичный период 2017 года).

Как пишет «Реальное время», перед ЧМ россияне в большинстве случаев покупали большие телевизоры с повышенной четкостью.