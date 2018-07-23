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В случае судебного проигрыша застройщику мэрия Уфы могла лишиться десятой части городского бюджета
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В случае судебного проигрыша застройщику мэрия Уфы могла лишиться десятой части городского бюджета 

Единый реестр застройщиков 45 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Позже компания «Строй-Инвест Уфа» сократила иск до 170 млн руб. убытков, понесенных по договору расселения аварийного жилья. Теперь дело будет рассматривать суд более высокой инстанции. Фото: www.ufaved.info Напомним суть этого конфликта, поначалу грозившего уфимским властям в случае проигрыша судебного дела лишиться значительной части городской бюджета. В январе 2015 года администрация Уфы подписала договор с компанией «Башантэк» на развитие застроенной территории в исторической части города с целью расселения ветхого фонда. В конце того же года право развития городского квартала по договору переуступки перешло инвестиционно-строительной компании «Строй-Инвест Уфа» (13-е место в ТОП Башкортостана). Контракт с мэрией предусматривал снос 14 одно— и двухэтажных домов, поликлиники, 78 металлических гаражей, а также строительство нового здания арбитражного суда, 18-этажного многоквартирного дома общей площадью 14 тыс. кв. м, паркинга и пристройки к детскому саду. Фото: www.versia.ru В результате выполнявший все эти работы застройщик понес финансовые потери, которые он оценил и оформил иском в Арбитражный суд Башкортостана. В иске фигурировали 80,26 млн руб. чистого убытка, понесенного при расселении жилых домов в этом квартале, и 1,98 млрд руб. упущенной выгоды. Кроме того «Строй-Инвест Уфа» потребовала расторгнуть договор №51 развития застроенной территории, ограниченной улицами Гоголя, Пушкина, Маркса, Валиди в исторической части города. Фото: www.general-counsel.ru Позднее истец сократил размер претензий до 169,6 млн руб. — 82 млн руб. чистого убытка и 87,6 млн руб. упущенной выгоды соответственно, плюс процедурные расходы в 320 тыс. руб. Теперь это тянущееся уже три года дело будет рассмотрено в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, заседание назначено на 13 августа, сообщает «Интерфакс». Напомним, что расселение и снос ветхого и аварийного жилья в г. Уфе осуществляется в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан. Она предусматривает переселение почти 12,4 тыс. человек из 330 домов. Фото: www.infourok.ru Другие публикации на тему: В Башкортостане ход строительства долевых объектов начал контролировать специальный оператор Арбитражный суд: незарегистрированное соглашение о переносе срока не освобождает от уплаты неустойки Арбитражный суд: изменение территориального зонирования не должно нарушать права собственника земельного участка Арбитражный суд: изменение вида разрешенного использования земельного участка после заключения договора аренды ограничивает конкуренцию Башкорторстан: земля девелоперам в обмен на помощь дольщикам Арбитражный суд: при комплексном освоении администрация не вправе требовать строительства объектов инфраструктуры в объеме, превышающем потребности территории Арбитражный суд: затягивание администрацией утверждения ППТ влечет автоматическое продление срока действия договора комплексного освоения В Башкортостане обманутыми дольщиками займется специальный оператор Счета топового застройщика Республики Башкортостан арестованы
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