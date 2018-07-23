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В России изменят правила сноса самостроя
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Госдума решила изменить правила сноса самостроя 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Думский комитет по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению законопроект о поправках в Гражданский кодекс, согласно которому органы местного самоуправления (МСУ) получат право в ряде случаев обязать землевладельцев оформить самовольную постройку «по правилам» или снести ее.
Как пишет газета «Известия», муниципальные власти без суда смогут требовать снести постройки, если они возведены на земле, на которую отсутствуют правоустанавливающие документы, либо постройки стоят на участках общего пользования, где нельзя строить такие объекты.
В случае отсутствия разрешения на строительство, органы МСУ могут требовать сноса постройки или ее приведения в соответствие с нормами. Речь идет о самострое в зоне особых условий, например, у объектов электроэнергетики, газопроводов, железных дорог и так далее.
При этом МСУ запретят во внесудебном порядке добиваться сноса постройки с зарегистрированным правом собственности.
Напомним, в апреле 2017 года Севастопольский городской суд постановил снести самовольно построенные шестиэтажные дома отдыха на «Матросском пляже» в поселке Кача на берегу моря.
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