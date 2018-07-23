В России изменят правила сноса самостроя

Госдума решила изменить правила сноса самостроя

Думский комитет по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению законопроект о поправках в Гражданский кодекс, согласно которому органы местного самоуправления (МСУ) получат право в ряде случаев обязать землевладельцев оформить самовольную постройку «по правилам» или снести ее.

Как пишет газета «Известия» , муниципальные власти без суда смогут требовать снести постройки, если они возведены на земле, на которую отсутствуют правоустанавливающие документы, либо постройки стоят на участках общего пользования, где нельзя строить такие объекты.

В случае отсутствия разрешения на строительство, органы МСУ могут требовать сноса постройки или ее приведения в соответствие с нормами. Речь идет о самострое в зоне особых условий, например, у объектов электроэнергетики, газопроводов, железных дорог и так далее.

При этом МСУ запретят во внесудебном порядке добиваться сноса постройки с зарегистрированным правом собственности.

Напомним, в апреле 2017 года Севастопольский городской суд постановил снести самовольно построенные шестиэтажные дома отдыха на «Матросском пляже» в поселке Кача на берегу моря.