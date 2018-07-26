Российских дачников ждет неприятный сюрприз

Российских дачников ждёт перестройка

Изменения, предложенные Правительством в Гражданский кодекс, гласят, что теперь большинство вопросов сноса самостроя будет решать суд, а за отказ снести строение в установленный срок могут отобрать землю. Параллельно депутаты рассматривают и законопроект о введении штрафов до одного миллиона рублей за эксплуатацию самовольной постройки.

Без суда — ни шагу

Все вопросы сноса самовольной постройки с зарегистрированным правом собственности будет решать суд, а не органы местного самоуправления (МСУ), как это происходит сейчас.

Законопроект отводит от трёх месяцев до года на снос самовольной постройки и от шести месяцев до трёх лет на её приведение в соответствие с требованиями. Конкретизируется и понятие самовольных построек. К ним не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, но при этом обладающие необходимыми согласованиями и разрешениями от властей. Разбираться будут уже с ними.

«Лишение права собственности должно являться исключительной мерой, соразмерной последствиям, например, если использование земельного участка приводит к причинению вреда окружающей среде», — заявил ранее глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, во втором чтении документа депутаты ограничили случаи, в которых может применяться снос строения. Кроме того, к существующим запретам для органов местного самоуправления вводится ещё один — запрет сносить дома на частных землях. Единственное исключение — если сохранение самовольного строения, возведенного на частной земле, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Ранее добросовестные владельцы часто не знали, что их владение незаконно, а недобросовестные пользовались разрозненностью законодательства и возводили, например, многоквартирные дома на садовых участках.

Предусмотрены также дополнительные гарантии от сноса для тех, кто оформил права на объект по «дачной амнистии», то есть при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями (земли общего пользования, земли объектов культурного наследия), объект не может быть признан «самовольным». Даже если он будет снесён, то только с возмещением убытков.

«В конце 1990-х — начале 2000-х годов в законодательстве менялись требования к правоустанавливающим документам, не было единого реестра недвижимости, в разных регионах были разные требования к оформлению прав на недвижимость: в результате возникли проблемы — добросовестные владельцы часто не знали, что их владение незаконно, а недобросовестные пользовались разрозненностью законодательства и возводили, например, многоквартирные дома на садовых участках», — объяснил Крашенинников.

Он напомнил, что только в 1998 году было положено начало формированию единой системы государственной регистрации недвижимости, а прорывным шагом в этой области стала «дачная амнистия», которая действует уже 12 лет, и продлена до 1 марта 2020 года.

Садовым домам написали общие правила

Но это не все изменения, который ждут дачников. Накануне, 25 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий единые требования к параметрам возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов.

Документ вносит в законодательство определение «объекта ИЖС». Предписано, что это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, «предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием. Предусматривается запрет на разделение на квартиры и блок-секции этих домов.

Надзорные органы получат право проводить проверки объектов капитального строительства, в отношении которых надзор в настоящее время не осуществляется. Правда, делаться это будет только в том случае, если к ним поступила информация о нарушениях при возведении или реконструкции домов, правил, установленных градостроительным регламентом или законодательством.

Также документ предусматривает механизм прекращения прав на земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, в случае неисполнения решения о её сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями. Так, участок, находящийся в частной собственности, будет изыматься по решению суда и продаваться с публичных торгов. Договор аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, будет прекращаться с помощью одностороннего отказа арендодателя.

»Эти изменения упростят строительство объектов ИЖС, усовершенствуют механизмы государственного строительного надзора за строительством объектов, которые в настоящее время не поднадзорны Госстройнадзору, наконец, на законодательном уровне будет установлена процедура сноса объектов капитального строительства. Это очень серьёзная реформа в законодательстве о градостроительной деятельности», — уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских.

Что такое самовольная постройка: Та, что была возведена непосредственно на земельном участке, прав владения на который нет. Та, что ущемляет права соседа и создаёт угрозу здоровью и жизни других граждан. Та, что возведена на участке, несмотря на то, что предназначение земли было совсем другим. Та, что была возведена с нарушением норм в области градостроительства и архитектуры. Та, что возведена без получения соответствующих разрешений