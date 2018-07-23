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Исследование: какая зарплата нужна для покупки полиса каско в России
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Исследование: какая зарплата нужна для покупки полиса каско в России 

Банки.ру 1 час назад
Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны и рассчитали коэффициент доступности (КД) этого вида страхования с учетом средних по региону зарплат (КД — сколько нужно зарплат для покупки одного полиса каско).
Для расчета выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства «Автостат», — новая KIA Rio.
В среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубль при средней заработной плате 40 608 рублей, средний по стране КД — 1,3.
Самыми «дорогими» стали Псков (для покупки каско нужно 7,3 средней зарплаты жителя города), Севастополь (4,8), Кировская область (4,6), Республика Тыва (4,5), Великий Новгород (4,4), Кабардино-Балкарская Республика (3,3) и Тульская область (3,2). Всего в «красной зоне» (КД более 3) оказалось 14 регионов, в «зеленой зоне», где каско стоит меньше одной средней зарплаты, — 16 субъектов Федерации. Самая доступная цена на каско в Саратове, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. В Москве и Петербурге КД составляет 0,6 и 0,3 соответственно, то есть среднему москвичу для покупки каско достаточно менее двух третей зарплаты, петербуржцу — менее трети. В Сахалинской и Тюменской областях коэффициент доступности составил 0,4, в Курской, Свердловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Забайкальском крае — 0,5, в Чукотском автономном округе, Алтайском крае, Саратовской области и Ненецком автономном округе — 0,6.
Продуктовый виджет
Самые недоступные страховки каско оказались в Северо-Кавказском (2,1) и Южном федеральных округах (1,9). Самая высокая доступность — в Уральском (0,9) и Центральном федеральных округах (1,0).
Как показало исследование ERGO, самая высокая стоимость страховки — в небольших городах, где, как правило, цены диктуют один-два лидера рынка. И напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах жителей.
В таблице приведены данные по 25 регионам присутствия компании ERGO.
Столица региона
Зарплата в месяц, руб.
Стоимость каско, руб.
Коэффициент доступности каско
Псков
24 771  179 648  Великий Новгород
29 774  131 616  Волгоград
28 786  52 528  Пермь
33 081  60 048  Оренбург
28 518  51 389  Новосибирск
33 589  59 777  Ростов-на-Дону
28 411  49 335  Самара
30 970  53 761  30 752  50 932  Смоленск
26 949  43 409  Челябинск
33 263  53 340  Нижний Новгород
30 793  47 844  Вологда
34 345  51 425  Красноярск
41 737  57 056  Петрозаводск
36 382  49 092  Гатчина, Выборг
40 617  51 624  Краснодар
31 367  39 673  Калининград
30 149  36 715  Мурманск
53 768  58 684  Москва
78 172  49 196  Саратов
25 479  15 081  Екатеринбург
34 528  16 847  Казань
32 411  14 350  Тюмень
41 670  17 570  Санкт-Петербург
58 783  15 943  Данные по средней зарплате в месяц брались по Росстату: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в январе — марте 2018 года.
Стоимость каско рассчитана на общедоступном калькуляторе. Для каждого региона указывалась столица субъекта РФ. Для Московской и Ленинградской областей выбирался самый многонаселенный город (Балашиха и Гатчина соответственно). Из предложений от различных страховых компаний выбиралось каско лидера региона (по собранной премии в соответствующем регионе за I квартал 2018 года, по данным ЦБ РФ). Если предложение от компании-лидера не выдавал калькулятор, исследователи останавливались на предложении ближайшей к лидеру страховой компании. Принимались во внимание только классические программы каско сроком на 12 месяцев.
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
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