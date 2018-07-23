Исследование: какая зарплата нужна для покупки полиса каско в России 

Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны и рассчитали коэффициент доступности (КД) этого вида страхования с учетом средних по региону зарплат (КД — сколько нужно зарплат для покупки одного полиса каско).
Для расчета выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства «Автостат», — новая KIA Rio.
В среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубль при средней заработной плате 40 608 рублей, средний по стране КД — 1,3.
Самыми «дорогими» стали Псков (для покупки каско нужно 7,3 средней зарплаты жителя города), Севастополь (4,8), Кировская область (4,6), Республика Тыва (4,5), Великий Новгород (4,4), Кабардино-Балкарская Республика (3,3) и Тульская область (3,2). Всего в «красной зоне» (КД более 3) оказалось 14 регионов, в «зеленой зоне», где каско стоит меньше одной средней зарплаты, — 16 субъектов Федерации. Самая доступная цена на каско в Саратове, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. В Москве и Петербурге КД составляет 0,6 и 0,3 соответственно, то есть среднему москвичу для покупки каско достаточно менее двух третей зарплаты, петербуржцу — менее трети. В Сахалинской и Тюменской областях коэффициент доступности составил 0,4, в Курской, Свердловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Забайкальском крае — 0,5, в Чукотском автономном округе, Алтайском крае, Саратовской области и Ненецком автономном округе — 0,6.
Продуктовый виджет
Самые недоступные страховки каско оказались в Северо-Кавказском (2,1) и Южном федеральных округах (1,9). Самая высокая доступность — в Уральском (0,9) и Центральном федеральных округах (1,0).
Как показало исследование ERGO, самая высокая стоимость страховки — в небольших городах, где, как правило, цены диктуют один-два лидера рынка. И напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах жителей.
В таблице приведены данные по 25 регионам присутствия компании ERGO.
Столица региона
Зарплата в месяц, руб.
Стоимость каско, руб.
Коэффициент доступности каско
Псков
24 771 179 648 Великий Новгород
29 774 131 616 Волгоград
28 786 52 528 Пермь
33 081 60 048 Оренбург
28 518 51 389 Новосибирск
33 589 59 777 Ростов-на-Дону
28 411 49 335 Самара
30 970 53 761 30 752 50 932 Смоленск
26 949 43 409 Челябинск
33 263 53 340 Нижний Новгород
30 793 47 844 Вологда
34 345 51 425 Красноярск
41 737 57 056 Петрозаводск
40 617 51 624 Краснодар
31 367 39 673 Калининград
30 149 36 715 Мурманск
53 768 58 684 Москва
78 172 49 196 Саратов
25 479 15 081 Екатеринбург
34 528 16 847 Казань
32 411 14 350 Тюмень
41 670 17 570 Санкт-Петербург
58 783 15 943 Данные по средней зарплате в месяц брались по Росстату: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в январе — марте 2018 года.
Стоимость каско рассчитана на общедоступном калькуляторе. Для каждого региона указывалась столица субъекта РФ. Для Московской и Ленинградской областей выбирался самый многонаселенный город (Балашиха и Гатчина соответственно). Из предложений от различных страховых компаний выбиралось каско лидера региона (по собранной премии в соответствующем регионе за I квартал 2018 года, по данным ЦБ РФ). Если предложение от компании-лидера не выдавал калькулятор, исследователи останавливались на предложении ближайшей к лидеру страховой компании. Принимались во внимание только классические программы каско сроком на 12 месяцев.