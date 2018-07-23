Исследование: какая зарплата нужна для покупки полиса каско в России

Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны и рассчитали коэффициент доступности (КД) этого вида страхования с учетом средних по региону зарплат (КД — сколько нужно зарплат для покупки одного полиса каско).

Для расчета выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства «Автостат», — новая KIA Rio.

В среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубль при средней заработной плате 40 608 рублей, средний по стране КД — 1,3.

Продуктовый виджет

Самые недоступные страховки каско оказались в Северо-Кавказском (2,1) и Южном федеральных округах (1,9). Самая высокая доступность — в Уральском (0,9) и Центральном федеральных округах (1,0).

Как показало исследование ERGO, самая высокая стоимость страховки — в небольших городах, где, как правило, цены диктуют один-два лидера рынка. И напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах жителей.

В таблице приведены данные по 25 регионам присутствия компании ERGO.

Столица региона

Зарплата в месяц, руб.

Стоимость каско, руб.

Коэффициент доступности каско

Псков

24 771 179 648 Великий Новгород

29 774 131 616 Волгоград

28 786 52 528 Пермь

33 081 60 048 Оренбург

28 518 51 389 Новосибирск

33 589 59 777 Ростов-на-Дону

28 411 49 335 Самара

30 970 53 761 30 752 50 932 Смоленск

26 949 43 409 Челябинск

33 263 53 340 Нижний Новгород

30 793 47 844 Вологда

34 345 51 425 Красноярск

41 737 57 056 Петрозаводск

Выборг 36 382 49 092 Гатчина

40 617 51 624 Краснодар

31 367 39 673 Калининград

30 149 36 715 Мурманск

53 768 58 684 Москва

78 172 49 196 Саратов

25 479 15 081 Екатеринбург

34 528 16 847 Казань

32 411 14 350 Тюмень

41 670 17 570 Санкт-Петербург

58 783 15 943 Данные по средней зарплате в месяц брались по Росстату : среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в январе — марте 2018 года.