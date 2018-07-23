Обзор прессы: в метро останутся все созданные к ЧМ элементы навигации

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 23 июля.

Названия станций московского метро продолжат озвучивать на английском языке. А также в столичной подземке останутся все созданные для гостей чемпионата мира элементы навигации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Собственников московских квартир, которые не платят налоги со сдачи жилья в аренду, будут искать через сайты с объявлениями, пишет « Комсомольская правда ». Данные нарушителей передадут налоговикам . По оценкам специалистов, сегодня по так называемой «черной схеме» сдается до 90% столичного жилья.

Почти 4 миллиона человек составил пассажиропоток в аэропортах Казахстана за первые шесть месяцев этого года. Это на 19% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Эксперты связывают рост пассажиропотока с расширением географии полетов по международным направлениям, сообщает газета «Казахстанская правда» . Квантовую батарею для смартфонов разрабатывают австралийские ученые, пишет газета «Аргументы и факты» . Новинка позволит заряжать устройства до 100% практически мгновенно. Новую батарею можно будет использовать в небольших устройствах — ноутбуках, «умных» часах, смартфонах и планшетах. В случае успеха произойдёт настоящая революция в области хранения энергии.

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