Ещё
Обзор прессы: в метро останутся все созданные к ЧМ элементы навигации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор прессы: в метро останутся все созданные к ЧМ элементы навигации 

Мир24 1 час назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 23 июля.
Названия станций московского метро продолжат озвучивать на английском языке. А также в столичной подземке останутся все созданные для гостей чемпионата мира элементы навигации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Собственников московских квартир, которые не платят налоги со сдачи жилья в аренду, будут искать через сайты с объявлениями, пишет «Комсомольская правда». Данные нарушителей передадут налоговикам. По оценкам специалистов, сегодня по так называемой «черной схеме» сдается до 90% столичного жилья.
Почти 4 миллиона человек составил пассажиропоток в аэропортах Казахстана за первые шесть месяцев этого года. Это на 19% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Эксперты связывают рост пассажиропотока с расширением географии полетов по международным направлениям, сообщает газета «Казахстанская правда». Квантовую батарею для смартфонов разрабатывают австралийские ученые, пишет газета «Аргументы и факты». Новинка позволит заряжать устройства до 100% практически мгновенно. Новую батарею можно будет использовать в небольших устройствах — ноутбуках, «умных» часах, смартфонах и планшетах. В случае успеха произойдёт настоящая революция в области хранения энергии.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Тяжкая доля: как застройщики оставляют людей без денег и квартир В Некрасовке выявили более 100 незаконно сдаваемых квартир Власти Молдовы выделят военным пособие на аренду жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве42
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
Не говорите королеве: невестка Меган Маркл попала в тюрьму8
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»745
Россия конфискует свои резервы в США53
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение