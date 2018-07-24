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Власти Москвы ускорят программу реновации
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Москва планирует сократить сроки строительства жилых домов по реновации до трех лет 

РИАМО 38 минут назад
Фото: ТАСС
За счет сокращения бюрократических процедур в строительстве Москва сможет возводить дома для переселенцев за 3-3,5 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сегодня от идеи до сдачи жилого дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир проходит 5 лет. Мы сокращаем эти сроки до 3-3,5 лет за счет уменьшения бюрократических процедур», — сказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда» Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса напомнил, что программа реновации жилого фонда была утверждена всего год назад, а первые семьи уже переезжают в новые квартиры — до конца 2018 года свои жилищные условия смогут улучшить около 10 тысяч семей.
«Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом. Всего к 2032 году жилищные условия улучшит миллион москвичей», — уточнил он.
Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом. До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тысячи квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.
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