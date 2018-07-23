Еще один дом на западе столицы передан под заселение в рамках программы реновации жилфонда

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

«Жилой дом по адресу: проспект Вернадского, д. 58 готов принимать новоселов. В новостройку переедут жильцы двух домов (160 квартир) по ул. Удальцова — д. 49 и д. 51. Таким образом, с начала текущего года в 12 «стартовых» домов ведется переселение жителей 15 домов», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

По данным пресс-службы, ранее начался переезд жителей в 11 домов в четырех округах города: один в ВАО, по четыре в ЗАО и в СВАО соответственно и ещё два в ЮЗАО. В минувшую субботу началась выдача смотровых ордеров в Центре информирования по переселению, специалисты которого окажут консультационные услуги жителям переселяемых домов. Он расположен по адресу: проспект Вернадского, д. 54.

«Новый дом на проспекте Вернадского — четырехсекционный, переменной этажности. Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными требованиями, для маломобильных групп граждан созданы комфортные условия проживания, дворовая территория полностью благоустроена», — подчеркнул С. Левкин.