Более 70 домов по программе реновации получат москвичи через три года 

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Строительство более 70 домов по программе реновации начнется предстоящей осенью. Они будут введены в эксплуатацию в 2021 году.
Согласно планам, дома начнут строить практически во всех столичных округах. Например, в ближайшее время их начнут возводить в Северном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.
Напомним, что программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. На сегодняшний день в нее входит 5 тысяч 171 дом. Свыше миллиона человек получат новое жилье. Все они переедут в квартиры с отделкой комфорткласса. Участникам программы предоставляются равнозначные квартиры, жилая площадь которых не меньше, а общая — больше, чем в старом доме. Желающие также могут купить дополнительные квадратные метры, а также увеличить число комнат за дополнительную плату.