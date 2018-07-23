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Более 70 домов по программе реновации получат москвичи через три года
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Более 70 домов по программе реновации получат москвичи через три года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Строительство более 70 домов по программе реновации начнется предстоящей осенью. Они будут введены в эксплуатацию в 2021 году.
Согласно планам, дома начнут строить практически во всех столичных округах. Например, в ближайшее время их начнут возводить в Северном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.
Напомним, что программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. На сегодняшний день в нее входит 5 тысяч 171 дом. Свыше миллиона человек получат новое жилье. Все они переедут в квартиры с отделкой комфорткласса. Участникам программы предоставляются равнозначные квартиры, жилая площадь которых не меньше, а общая — больше, чем в старом доме. Желающие также могут купить дополнительные квадратные метры, а также увеличить число комнат за дополнительную плату.
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