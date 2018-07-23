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Подселяют к себе чужих людей все менее охотно новосибирцы
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Подселяют к себе чужих людей все менее охотно новосибирцы 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В частности, сейчас выставлено 308 таких объектов, а год назад их было 543. Аренда комнаты в квартире с живущим в ней хозяином — это самый дешевый вариант для аренды в Новосибирске. Комнату можно снять в среднем за 6000 рублей в месяц. Самая дешевая комната сдается рядом с зоопарком в двухкомнатной хрущевке — за 4000 рублей.
По подсчетам аналитиков N1.ru, стоимость комнат в квартире на подселение выйдет дешевле комнаты в общежитии в среднем на 2000 рублей в месяц. А за 8000-9000 рублей уже можно найти отдельную квартиру, но на окраине. Чаще всего комнату в квартире предлагают снять пожилые одинокие женщины, но есть предложения и от мужчин. Арендные расценки в обоих случаях одинаковы.
Предложения по аренде самых дорогих комнат, как и квартир, традиционно находятся в Академгородке. В частности, сейчас комнату в трехкомнатной квартире за 19 900 руб. в месяц предлагает снять будущий первокурсник экомфака НГУ. Эта квартира находится на первом этаже панельной четырехэтажки рядом с главным корпусом университета.
«Сдача в аренду свободных «квадратов» в собственной квартире — это самый простой способ получить прибавку к пенсии, но сегмент, конечно же, себя изживает. Жить в одной квартире с посторонними пожилыми людьми молодые люди сейчас согласятся только в случаях крайней нужды», — прокомментировала рыночную ситуацию руководитель пресс-службы N1.ru Анастасия Гринева.
Ранее VN.ru сообщал, что в Новосибирске удвоилось в продаже количество квартир, которые заселены съемщиками. Поиск покупателей занимает время, и владельцы недвижимости пытаются дополнительно заработать.
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