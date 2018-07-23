Жители трех домов в Южном Бутове начали переселение по программе реновации

Жители Южного Бутова начали переселение по программе реновации. Первыми стали жильцы трех домов на Краснолиманской улице. На переезд согласились больше половины семей.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана , за шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов.

Они получат квартиры в двух домах на Изюмской улице (дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1). Старые и новые дома находятся недалеко друг от друга. В центре информирования специалисты Департамента городского имущества приняли от жильцов 51 заявление с согласием на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты.

Получить ключи от квартир в новых домах москвичи смогут уже в июле. Речь идет о двух домах на Изюмской улице (дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1).

Ранее сообщалось, что возведение более 70 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать этой осенью. Новое жилье появится во всех округах Москвы . Об этом рассказали в столичном департаменте строительства. Там уточнили, что городские власти учли пожелания горожан и опыт ввода в эксплуатацию первых многоэтажек.

Сейчас переселение по программе реновации уже идет в 11 домах. Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек. На данный момент идет проектирование и строительство высоток на 250 стартовых площадках. До конца 2018 года 10 тысяч человек получат новое комфортное жилье.