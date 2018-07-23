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Жители трех домов в Южном Бутове начали переселение по программе реновации
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Жители трех домов в Южном Бутове начали переселение по программе реновации 

Москва24 27 минут назад
Фото: Москва24
Жители Южного Бутова начали переселение по программе реновации. Первыми стали жильцы трех домов на Краснолиманской улице. На переезд согласились больше половины семей.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана, за шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов.
Они получат квартиры в двух домах на Изюмской улице (дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1). Старые и новые дома находятся недалеко друг от друга. В центре информирования специалисты Департамента городского имущества приняли от жильцов 51 заявление с согласием на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты.
Получить ключи от квартир в новых домах москвичи смогут уже в июле. Речь идет о двух домах на Изюмской улице (дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1).
Ранее сообщалось, что возведение более 70 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать этой осенью. Новое жилье появится во всех округах Москвы. Об этом рассказали в столичном департаменте строительства. Там уточнили, что городские власти учли пожелания горожан и опыт ввода в эксплуатацию первых многоэтажек.
Сейчас переселение по программе реновации уже идет в 11 домах. Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек. На данный момент идет проектирование и строительство высоток на 250 стартовых площадках. До конца 2018 года 10 тысяч человек получат новое комфортное жилье.
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