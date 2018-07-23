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Более 70 домов по программе реновации начнут строить осенью
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Более 70 домов по программе реновации начнут строить осенью 

Mos.ru 54 минуты назад
Фото: Mos.ru
Этой осенью начнут строить более 70 домов по программе реновации, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Их введут в эксплуатацию в 2021 году.
Работы будут идти практически во всех округах города. В ближайшее время они стартуют в САО, СВАО и ВАО.
Жители пятиэтажек в четырех округах переезжают в готовое жилье. Для программы передали уже построенные дома в Юго-Западном, Восточном, Западном и Северо-Восточном округах. Процесс переселения первых домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в ВАО.
Программу реновации утвердили 1 августа прошлого года. Сейчас в нее входит 5171 дом. Новое жилье получат более миллиона человек. Все они переедут в квартиры с отделкой комфорткласса. Участники программы получают равнозначные квартиры, жилая площадь которых не меньше, а общая — больше, чем в старом доме. При желании можно приобрести дополнительные метры и (или) увеличить число комнат за доплату, получив десятипроцентную скидку.
Подробнее о программе реновации
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