Контроль по предоставлению жилья для детей-сирот передадут регионам 

Регионам передадут дополнительные полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам.
Принятый Госдумой закон об обеспечении отдельной жилплощадью лиц, оставшихся без попечения родителей, комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит на заседании 23 июля.
В окончательную редакцию правительственной инициативы вошли поправки сенаторов и депутатов, направленные на защиту жилищных прав детей-сирот. Так, инициатива депутатов Тамары Плетнёвой и Ольги Окуневой даёт регионам право покупать квартиры у физических лиц, чтобы обеспечить жильём эту категорию граждан.
Поправка депутата Галины Хованской вводит более мягкие основания расторжения договора найма специализированного помещения для этой группы граждан. Предложения Валерия Рязанского, Ирины Гехт, Валентины Петренко и других сенаторов защищают права членов семьи сироты, получившего жильё по договору найма, в случае его смерти.
Кроме того, на заседании комитета будут рассмотрены правительственные поправки в закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», разработанный членами думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и сенатором Игорем Каграманяном законопроект о предоставления социальных гарантий сотрудникам Росгвардии и другие инициативы.