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Метаморфозы приморского жилья
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Метаморфозы приморского жилья 

Konkurent.ru 35 минут назад
Фото: Konkurent.ru
Увеличение себестоимости возведения домов и дефицит земельных участков стали основными причинами спада жилищного строительства в Приморье в прошлом году. Такие выводы содержаться в отчете о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 — 2020 гг.
По итогам 2017 г. в Приморском крае было введено 418 007 кв. м жилья, что составляет 85,5% к уровню 2016 г. Строительство многоэтажных домов упало с 286,7 тыс. до 215,726 тыс. кв. м, коттеджей — с 204,905 тыс. до 202,281 тыс. кв. м. Ввод жилья населением снизился на 1,3%.
«Снижение темпов роста объемов ввода жилья обусловлено: увеличением себестоимости строительства и дефицитом площадок под жилую застройку, — говорится в отчете госпрограммы. — Большая часть земельных участков на территории Приморского края, пригодная для жилищного строительства, относится к землям Министерства обороны России. Актуальность вовлечения военных земель определяется их непосредственной близостью к существующей транспортной, инженерной и социальной инфраструктуре, что позволяет существенно снизить себестоимость строительства, по сравнению с развитием иных незастроенных территорий. Необходимо пересмотреть существующие особые и запретные зоны объектов Минобороны».
Также чиновники видят причиной спада жилищного строительства в недостатке финансовых ресурсов у застройщиков и у населения. «90% многоквартирного жилья строиться за счет частных инвесторов. Кроме того, планируемый рост индивидуального жилищного строительства на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, не получил должного развития из-за отсутствия построенных инженерных сетей», — подчеркивается в отчете.
Важной проблемой в Приморском крае является высокий тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), цена подскакивает до 50-60% от стоимости всего строительства. Этому в том числе способствует и неразвитость самих сетей инженерно-технического обеспечения, отсутствие на большой территории Приморского края, особенно в сельской местности, централизованных инженерных сетей, нежелание ресурсоснабжающих организаций и застройщиков строить локальные сети.
«Ресурсоснабжающим организациям приходится строить сети намного большей протяженностью, за счет чего и увеличиваются расходы, которые и ложатся на плечи застройщика в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения», — написано в отчете.
Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в крае в 2017 г. составила 75 307 руб.
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