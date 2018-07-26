Власти Подмосковья вступятся за дольщиков Urban Group

Власти Московской области примет меры для решения проблемы 13 тысяч дольщиков в связи с банкротством компании‐застройщика Urban Group. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 26 июля.

Urban Group оставила недостроенными дома в самых престижных районах Московской области на разных стадиях строительства. Для решения проблемы правительство и Фонд защиты прав граждан‐участников долевого строительства решили провести аудит, чтобы оценить объем средств для организации достройки.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал проконтролировать этот вопрос. Он подчеркнул, что власти не допустят увеличения числа обманутых дольщиков. Он уточнил, что шесть домов, которые находятся в готовности около 90 процентов, будут достроены в первую очередь. В случае, если объект находится на стадии котлована, то гражданам вернут деньги.

Член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков , в свою очередь, отметил, что в Urban Group выдавали поддельные страховые полиса, то есть люди приобрели квартиры, которые в действительности даже не были застрахованы, поэтому получить компенсацию от застройщика им будет сложно.

«Их единственный шанс — это попасть в реестр кредиторов, чтобы получить даже не компенсацию, а шанс на компенсацию», — сказал он.