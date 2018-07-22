Тяжкая доля: как застройщики оставляют людей без денег и квартир

На этой неделе в России получил продолжение еще один судебный процесс, который затрагивает несколько тысяч человек. Речь о банкротстве строительной корпорации Urban Group. Это один из крупнейших застройщиков Подмосковья . У бывшего гендиректора «дочки» этой компании, совладельца Urban Group, Андрея Пучкова прошли обыски. Задерживать его пока не стали.

Долгострои — давняя проблема всей страны, и, наконец, ей начали заниматься всерьез. О больших переменах в долевом строительстве рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова

«Поле, чистое поле». Эта фраза из песни радовала бы людей, но при других обстоятельствах. В микрорайон не могут заехать уже четыре года. На этой полянке должен был стоять 9-этажный дом, но по факту нет даже фундамента.

Эта процессия была бы еще длиннее, приди сюда, на заброшенную стройку, все 2000 семей, которые остались и без квартир, и без денег.

— Поднимите, пожалуйста, руки кто брал ипотеку? Какая сумма в среднем?

— Три миллиона

— Где живете?

— В съемных, даже не в квартирах, а комнатах.

Когда СУ-155 разорилась, за ее дело взялся другой застройщик, но пустырь и ныне там.

«Один из объектов СУ-155, наш, был передан с федерального уровня на местный. На местном уровне передан застройщику, который не имел опыта строительства домов панельной конструкции и не имеет оборотных средств», — рассказала пайщица СУ-155 Ирина Горбунова

Цветы засохли — признак, что их не поливают, значит, никого нет внутри.

Вот и дольщики Urban Group теперь обивают пороги закрытого офиса продаж. Они тоже понадеялись на солидную фирму. Оказывается, зря. Застройщик внезапно оказался на грани банкротства, 30 тысяч его дольщиков в панике.

«Каких-то сомнений в декабре 2017 года, когда я вступила во всю эту историю, не было. Был только негатив от первых дольщиков на форумах. У них уже была задержка два — три месяца, они уже стали бить в колокола. Их дома уже были на высокой степени готовности, 90%», -говорит дольщица ЖК «Митино» Евгения Филинкова.

Долевое строительство в России существует с начала нулевых. Риск всем известен, но люди все равно готовы вкладывать и ждать.

«Это безысходность, которая заставляет людей выглядеть, как авантюристы. Кажется, что их это минует, это проявляется у людей с рискованной психологией, которые живут по принципу пан или пропал, орел или решка. Они думают, что обязательно будут на светлой стороне жизни», — пояснил директор центра практической психологии Сергей Ключников

Но темных сил у экономики не счесть. Одна из причин провальных проектов: строят больше, чем могут продать. Если еще пять лет назад прибыль застройщика составляла 20% от стоимости квартиры, сейчас едва приближается к 10%. И это в лучшем случае.

«Например, дом уже достроен, запланировано к этому моменту продать 50% квартир, а продано всего 15%. И вот тогда возникает сложность. Строительство нужно завершать, а нового притока средств нет», — привел пример вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов

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… и не стать бомжом

Дальше нецелевое использование средств. Деньги дольщиков тратят не по назначению.

«Застройщик мог иметь какое-то незавершенное строительство где-то еще, и деньги с объекта перебрасываются с одного места в другое», — указал директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов

И вот бесконтрольному хождению рубля положен конец. Теперь застройщик обязан открывать на каждый дом отдельный счет. На него будут поступать деньги дольщиков. Банк будет контролировать траты и не разрешит провести любую «левую» операцию. Это сейчас, а еще через год рассчитывать застройщик будет только на свои финансы.

«Не будет доступа к деньгам. После того, как он построит дом, передаст его дольщикам, счет будет разблокирован и деньгами дольщиков он закрывает свой кредит, оставшиеся средства на расчетном счете его прибыль», — отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев

О дольщиках уже позаботились в Госдуме . В окончательном, третьем чтении приняли законопроект, по которому с 1 октября начнут штрафовать чиновников, если те задержали проектную документацию или, наоборот, дали добро не тому застройщику, не особо надежному. Все это для защиты, чтобы армия обманутых не росла. Уже сейчас в России, по данным Минстроя, строительные краны застыли в 70 регионах страны. Почти тысяча (842) объектов ждет продолжения стройки, 80 тысяч россиян — новоселья.

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Оренбурге 20 семей дождались. Спустя 1,5 года задержки их дома, наконец, достроили.

«Воздух чище, загород, престиж. И на 200 тысяч ценник меньше, чем в городе», — похвасталась директор ЖСК Татьяна Камолова.

После того, как их бросил застройщик, люди объединились в жилищно-строительный кооператив. Получили из областного бюджета 10 млн рублей помощи. Удалось даже сэкономить часть и сделать черновую отделку. Хотя по первоначальному проекту, который остался от застройщика, ее не было.

«За нервы и потраченное время небольшая компенсация. Если бы пять лет назад, я бы, наверное, не стал сюда вкладывать деньги. В городе бы укупил. Подкопил бы побольше и купил на вторичке», — говорит член ЖСК Виталий Широбоков.

Жаль, не везде в России местные власти столь деятельны. Дольщики продолжают свой грустный обход несостоявшихся владений.

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