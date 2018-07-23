Дольщикам Urban Group рефинансируют ипотечные кредиты 

Для них предусмотрено два вида поддержки: рефинансирование кредитов и достройку домов. Первые дома будет завершены уже в этом году, на достройку всех проектов обанкротившейся компании потребуется 2-3 года. Последние дома планируется ввести в эксплуатацию в мае 2021 года.
Сейчас определены шесть домов в высокой степени готовности, строительство которых возобновится в октябре. Четыре из них будут завершены до конца 2018 года. Первые дома будут достраиваться в рамках конкурсной процедуры. В будущем не исключено завершение долгостроев с привлечением застройщиков, сообщил Александр Плутник РБК.