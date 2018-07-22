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При пожаре в Петербурге скончалась 88-летняя пенсионерка
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При пожаре в Петербурге скончалась 88-летняя пенсионерка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге при пожаре погибла пенсионерка, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по региону.
По полученным данным, инцидент произошёл на улице Гладкова в жилой квартире. Сообщается, что 88-летняя пенсионерка, которая являлась хозяйкой квартиры скончалась во время пожара.
Отмечается, что к приезду экстренных служб огонь захватил 7 квадратных метров жилой площади. Хозяйка квартиры скончалась на месте, однако её 51-летнюю дочь удалось спасти, на данный момент она находится в реанимации.
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Комментарии1  Ещё 3 источника 
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