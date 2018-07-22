При пожаре в Петербурге скончалась 88-летняя пенсионерка

Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге при пожаре погибла пенсионерка, передает «Инфореактор».

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по региону.

По полученным данным, инцидент произошёл на улице Гладкова в жилой квартире. Сообщается, что 88-летняя пенсионерка, которая являлась хозяйкой квартиры скончалась во время пожара.

Отмечается, что к приезду экстренных служб огонь захватил 7 квадратных метров жилой площади. Хозяйка квартиры скончалась на месте, однако её 51-летнюю дочь удалось спасти, на данный момент она находится в реанимации.