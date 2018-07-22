Губернатор Подмосковья ознакомился с ходом строительства логоцентра «Ашан»

По словам директора проекта Филипа Монжана, представляющего компанию «Ашан ритейл Россия», комплекс планируют ввести в эксплуатацию уже к концу года.

Монжан отметил, что объем инвестиций холдинга Auchan в проект один из самых крупных в мире — порядка 6,8 миллиарда рублей.

Комплекс площадью 140 тысяч квадратных метров в районе Каширского шоссе станет крупнейшим в Европе и позволит обслуживать все магазины сети «Ашан» в Москве и Подмосковье.