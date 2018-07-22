Ещё
Губернатор Подмосковья ознакомился с ходом строительства логоцентра «Ашан»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Подмосковья ознакомился с ходом строительства логоцентра «Ашан» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 22 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с ходом строительства крупнейшего в Европе национального логистического центра ритейлера "Ашан", передает корреспондент РИА Новости.
По словам директора проекта Филипа Монжана, представляющего компанию «Ашан ритейл Россия», комплекс планируют ввести в эксплуатацию уже к концу года.
Монжан отметил, что объем инвестиций холдинга Auchan в проект один из самых крупных в мире — порядка 6,8 миллиарда рублей.
Комплекс площадью 140 тысяч квадратных метров в районе Каширского шоссе станет крупнейшим в Европе и позволит обслуживать все магазины сети «Ашан» в Москве и Подмосковье.
Группа Auchan основана в 1961 году и сейчас является одним из крупнейших операторов розничных сетей в мире. В настоящее время работает в 15 странах, штат сотрудников превышает 330 тысяч человек. В Россию группа пришла в 2002 году.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России199
Ученого арестовали по делу о госизмене483
Звезду КВН зарезали в драке17
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер40
Су-25 напугали жителей Мариуполя26
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение