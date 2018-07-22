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Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
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Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь 

dom.lenta.ru 29 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Житель итальянского города Эмилия-Романья арендовал онлайн квартиру у моря в Риччоне. Чтобы гарантировать бронирование, он перевел на счет римлянина сумму в 1200 евро. Однако вместо курортного жилья по названному адресу оказался расположен лагерь цыган. Об этом сообщает портал «Италия по-русски».
Молодой человек выбрал вариант курортного жилья на одном из порталов бесплатных объявлений, пообщался с владельцем понравившейся ему квартиры по телефону, после чего перевел аванс на карту мужчины, которому якобы принадлежит жилье. Приехав в Риччоне, квартросъемщик обнаружил, что на месте, указанном как адрес курортного жилья, разбит лагерь цыган.
Обманутый итальянец обратился в полицию, где ему помогли выявить мошенника, им оказался пятидесятилетний житель Рима, который уже несколько раз осуществлял аналогичные махинации с другими курортниками.
Схемы жилищных мошенничеств, связанные с подбором жилья через интернет, распространены и в России. Так, в 2017 году в Твери был вынесен приговор 23-летнему мужчине, который размещал в социальных сетях объявление о сдаче жилья на юге страны в аренду. Речь шла о квартирах на курортах Краснодарского края (Геленджике и поселке Джемете), которых у мужчины в действительности не было. От своих арендаторов мошенник требовал предоплату на банковскую карту.
В мае 2018-го случай жилищного мошенничества по похожей схеме произошел в Кирове. Один из местных жителей забронировал для отдыха коттедж в Ялте, переведя на банковскую карту аванс в размере 20 тысяч рублей. После этого мужчина, который представился кировчанину владельцем коттеджа, перестал выходить на связь.
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