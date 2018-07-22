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Латвиец испугался растущих сквозь пол гигантских грибов
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Латвиец испугался растущих сквозь пол в квартире гигантских грибов 

dom.lenta.ru 52 минуты назад
Фото: ROBIN LOZNAK/ZUMAPRESS.COM/GLOBAL LOOK PRESS
Житель латвийского города Добеле получил от местных органов самоуправления квартиру, в которой после дождя начали расти огромные грибы. Об этом сообщает портал Mixnews.
По словам латвийца, дом, где располагается квартира, не оборудован водостоком, и потому дождевая вода просачивается в жилые помещения. Из-за этого внушительного размера наросты появились не только на полу, но и на стенах.
Мужчина пытался избавиться от грибов самостоятельно, но потерпел неудачу.
«Я разломал пол, все обработал химией, забетонировал, думал, что грибы исчезли, но недавно они опять появились на стенах. Съели стены, мебель», — рассказал латвиец порталу.
Он подчеркнул, что боится за свое здоровье и нуждается в помощи.
Летом 2017-го в поселке Веселый Ростовской области граждан переселили из ветхих домов в здание, где ранее располагалась ферма по выращиванию грибов. Переселенцы заявили, что у дома разрушается фундамент, и обнаружили по-прежнему произрастающие грибы в одной из квартир.
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