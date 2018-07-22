В Башкирии построят пожарную часть за 47,3 млн рублей

Для строительства пожарной части в селе Кушнаренково из бюджета Башкирии выделено 47,3 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок, где объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 47 млн 387 тысяч рублей. Лимит бюджетных обязательств на 2018 год установлен в размере 28,8 млн рублей.

Лимит бюджетных обязательств на 2019 год установлен в размере 18,4 млн рублей, и будет уточнен по итогам электронного аукциона.

Заявки принимаются до 6 августа. Электронный аукцион состоится 9 августа.

Строительные работы планируется завершить до 30 октября 2019 года.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook