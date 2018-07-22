Из горевшей квартиры в доме на Олимпийской сотрудники МЧС спасли 5 человек

Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на седьмом этаже Сегодня, 22 июля, в доме №32 на улице Олимпийской в Тюмени случился пожар. Около пяти часов утра загорелась однокомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже. — Вызов поступил в 4:34. На место происшествия выезжали 8 единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Работали 5 звеньев газодымозащитной службы. Из горевшей квартиры спасено 5 человек. Людям надевали на лицо специальные маски и выводили на улицу. Помимо этого из опасной зоны были эвакуированы 20 человек, живущих по соседству, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Причиной утреннего пожара в пансионате стало короткое замыкание электропроводки. В квартире, охваченной огнем, находились 5 человек В январе на улице Олимпийской сгорела девятиэтажка. В результате пожара погиб один человек. Многоквартирный дом сейчас восстанавливают за счет городского бюджета.