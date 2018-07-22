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Из горевшей квартиры в доме на Олимпийской сотрудники МЧС спасли 5 человек
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Из горевшей квартиры в доме на Олимпийской сотрудники МЧС спасли 5 человек 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на седьмом этаже
Сегодня, 22 июля, в доме №32 на улице Олимпийской в Тюмени случился пожар. Около пяти часов утра загорелась однокомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже.
— Вызов поступил в 4:34. На место происшествия выезжали 8 единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Работали 5 звеньев газодымозащитной службы. Из горевшей квартиры спасено 5 человек. Людям надевали на лицо специальные маски и выводили на улицу. Помимо этого из опасной зоны были эвакуированы 20 человек, живущих по соседству, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Причиной утреннего пожара в пансионате стало короткое замыкание электропроводки.
В квартире, охваченной огнем, находились 5 человек
В январе на улице Олимпийской сгорела девятиэтажка. В результате пожара погиб один человек. Многоквартирный дом сейчас восстанавливают за счет городского бюджета.
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